Claudiu Târziu, de la jurnalistul polițist la jurnalistul scriitor.

Claudiu Târziu a intrat în presă în 1992, printr-o împrejurare „fericită”. Politicianul a dezvăluit în emisiunea „Dosare de presă”, la EvZ TV, că pe vremea aceea scria literatură și se afla în corespondență cu mai mulți redactori-șefi pe teme literare.

„E vorba de oameni care aveau și preocupări literare, nu doar jurnalistice. Am avut această corespondență și s-a întâmplat ca unul dintre șefii de ziar să mă invite să scriu și articole de presă, că i s-a părut lui că sunt talentat. E vorba de Cornel Galben, mai face încă un fel de presă. Are o revistă creștină și e editor de carte”, a declarat Claudiu Târziu.

La începutul anilor 90, Claudiu Târziu era un rebel, iubitor de rock și de poezie modernă.

N-aș fi schimbat-o pe nimic în lume, nici măcar acum, după apropae 30 de ani de jurnalism. Doar că am fost silit s-o fac. Silit, pentru că m-am săturat să fiu pe margine și să critic. Și mi-am dat seama că trebuie să fac mai mult. Un pas în arenă”, a dezvăluit fostul jurnalist.

La începutul carierei sale de jurnalist, Claudiu Târziu a lucrat ca jurnalist de investigații.

„Timp de 15 ani am fost jurnalist de investigații. Sigur că am scris și știri în timpul acesta, nu am scris doar investigații. Dar în asta m-am specializat și am lucrat cu cei mai buni oameni de la un moment dat. Îți mai aduci aminte ce anchete făcea Liviu Avram, Cristian Grosu, Valentin Zaschievici, Ovidiu Hogea. Jumătate din perioada asta de jurnalism am fost jurnalistul polițist.

După care, am văzut că nu se mai întâmplă nimic după investigațiile de presă și pentru că eram dezamăgit de tot mediul ăsta de presă care începea să cunoască un declin tot mai accentuat. Pe la mijlocul anilor 2000, am schimbat jurnalistul polițist pe jurnalistul scriitor. Atunci am trecut, practic, la a scrie, cu predilecție reportaje și interviuri literare. Nu în sensul că făceam doar interviuri cu literați, ci pentru că abordarea era o viziune a unui scriitor.

Am avut și norocul de a lucra mulți ani, e vorba de 14 ani, la „Formula As”, unde am făcut o nouă școală. Sânziana Pop și echipa de acolo sunt extraordinari, din perspectiva asta. Cum știu să găsească subiectele de reportaj, scriitura pe care o practică este senzațională. Foarte greu mai găsești astfel de oaze de bună scriitură în presa noastră, pentru că nu se mai bagă bani în formarea de oameni. Nu se mai bagă bani în documentare. Și nu mai este nici timp”, a mai spus Claudiu Târziu.