Caloriferul electric este una dintre soluțiile la care apelează românii atunci când temperaturile scad, mai ales dacă locuința nu beneficiază de încălzire centralizată sau dacă instalația existentă nu reușește să asigure confortul termic dorit. Aparatul este ușor de folosit, nu necesită montarea unei instalații complicate și poate încălzi rapid o cameră. Totuși, utilizarea îndelungată poate duce la creșterea considerabilă a facturilor la energie electrică, potrivit Consumerreports.

Deși pare o soluție practică pentru sezonul rece, caloriferul electric poate deveni costisitor atunci când funcționează mai multe ore pe zi. Consumul depinde de puterea aparatului, temperatura setată, dimensiunea încăperii și gradul de izolare al locuinței.

Unul dintre principalele dezavantaje ale caloriferului electric este consumul de energie. Multe modele au o putere cuprinsă între 1.000 și 2.500 W, iar aparatele mai puternice pot consuma cantități importante de electricitate dacă sunt utilizate perioade îndelungate.

De exemplu, un calorifer electric de 2.000 W, adică 2 kW, care funcționează timp de cinci ore pe zi, poate înregistra un consum de aproximativ 10 kWh zilnic. Într-o lună de 30 de zile, consumul ajunge la 300 kWh, dacă aparatul funcționează permanent la puterea nominală.

Valoarea facturii depinde de tariful plătit pentru fiecare kilowatt-oră. În plus, consumul poate varia în funcție de modul de funcționare. Termostatul aparatului poate opri și reporni încălzirea pentru menținerea temperaturii dorite, astfel că rezistența electrică nu funcționează neapărat continuu la putere maximă.

O cameră slab izolată pierde mai repede căldura, ceea ce înseamnă că aparatul poate funcționa mai mult pentru a menține o temperatură confortabilă.

Chiar dacă poate genera costuri ridicate, caloriferul electric are câteva avantaje importante, care îl transformă într-o opțiune pentru încălzirea locuinței.

În primul rând, instalarea este simplă. Cele mai multe modele trebuie doar conectate la o priză, fără intervenții asupra instalației de încălzire sau lucrări suplimentare.

Un alt avantaj este mobilitatea. Aparatul poate fi mutat dintr-o cameră în alta, în funcție de necesități. Astfel, utilizatorii pot încălzi doar încăperea în care petrec timpul, fără să fie nevoie să pornească un sistem de încălzire pentru întreaga locuință.

Caloriferele electrice moderne sunt dotate, în general, cu termostat și mai multe trepte de putere. Unele modele au temporizator, protecție la supraîncălzire și funcție de oprire automată în cazul răsturnării.

De asemenea, aceste aparate nu produc fum și nu au nevoie de combustibil, ceea ce le face ușor de utilizat în apartamente și garsoniere.

Principalul dezavantaj rămâne costul de funcționare. Dacă aparatul este folosit ca sursă principală de încălzire, mai ales într-o locuință cu mai multe camere, cheltuielile pot crește semnificativ.

Un alt inconvenient este căldura distribuită în principal în încăperea în care se află aparatul. Caloriferul electric nu asigură automat încălzirea uniformă a întregii locuințe.

Unele modele au și un timp mai mare de încălzire, în special cele cu ulei, care trebuie să ajungă la temperatura necesară înainte de a încălzi eficient încăperea. În schimb, acestea pot continua să elibereze căldură și după oprire.

Un alt aspect important este siguranța. Caloriferul electric trebuie amplasat la distanță de perdele, mobilier, haine sau alte materiale inflamabile. De asemenea, este recomandată conectarea directă la o priză adecvată, fără prelungitoare sau prize multiple care nu suportă puterea aparatului.

Există câteva măsuri simple prin care utilizatorii pot limita cheltuielile cu energia electrică.

În primul rând, este importantă alegerea unei temperaturi moderate. Setarea termostatului la o valoare foarte ridicată nu înseamnă neapărat încălzirea mai eficientă a locuinței, ci poate duce la perioade mai lungi de funcționare.

De asemenea, izolarea ferestrelor și a ușilor poate reduce pierderile de căldură. Folosirea perdelelor groase, închiderea ușilor dintre camere și încălzirea doar a încăperilor utilizate sunt alte măsuri care pot contribui la reducerea consumului.

Alegerea unui aparat potrivit dimensiunii camerei este la fel de importantă. Un calorifer prea slab poate funcționa perioade îndelungate fără să atingă temperatura dorită, în timp ce unul supradimensionat poate însemna o investiție inutilă.