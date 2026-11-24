Republica Moldova. Numărul incidentelor de perturbare a semnalului GPS în spațiul aerian al Republicii Moldova a crescut considerabil. Numai în luna octombrie, piloții au raportat 119 cazuri de pierdere sau falsificare a semnalului de navigație prin satelit. Este mai mult decât numărul total de incidente înregistrate pe parcursul întregului an 2025. În două situații, aeronavele care urmau să aterizeze la Chișinău nu au reușit să finalizeze procedura din prima încercare.

Datele au fost prezentate de Europa Liberă, care a obținut informații de la instituțiile responsabile de siguranța aviației civile. Potrivit acestora, în perioada 1 ianuarie – 24 noiembrie 2026, companiile aeriene au transmis 750 de raportări privind pierderea sau falsificarea semnalului GPS în spațiul aerian al Republicii Moldova.

Spre comparație, în întreg anul 2025 au fost înregistrate 98 de astfel de cazuri. Doar în octombrie 2026, numărul lor a ajuns la 119. Asta înseamnă, în medie, aproape patru incidente raportate în fiecare zi.

Situația ar putea fi chiar mai extinsă. O analiză prezentată în septembrie 2026 de Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene arată că mai puțin de 10% dintre interferențele detectate ajung să fie raportate oficial.

Printre cele mai relevante incidente se numără două cazuri în care aeronavele care se apropiau de Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” au întâmpinat probleme cu semnalul GPS. Primul s-a produs în noaptea de 22 octombrie, puțin după ora 02:00. Un avion al companiei Pegasus Airlines, care venea din Antalya, nu a reușit să aterizeze din prima încercare.

Un incident asemănător a fost înregistrat pe 4 noiembrie. De această dată, a fost vizat zborul AHY703 al companiei Azerbaijan Airlines, care venea de la Baku. În ambele situații, cauza a fost pierderea semnalului GPS, potrivit informațiilor oficiale obținute de Europa Liberă. Piloții au reluat procedura de aterizare folosind sisteme alternative de ghidaj. În cele din urmă, aeronavele au ajuns în siguranță pe pista aeroportului din Chișinău.

Autoritățile precizează că cele 119 incidente raportate în octombrie nu au afectat siguranța zborurilor. Constantin Sârbu, directorul Biroului de Investigare a Accidentelor și Incidentelor în Transporturi, a explicat că numărul mare de raportări reflectă, în primul rând, faptul că personalul din aviație semnalează prompt orice anomalie.

Fenomenul nu afectează doar Republica Moldova. Probleme similare sunt semnalate în România, Turcia, Bulgaria, Polonia, Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania. Vasile Șaramet, administratorul interimar al MOLDATSA, instituția care gestionează traficul aerian la decolare și aterizare, afirmă că perturbările au o dimensiune regională.

MOLDATSA a informat încă din iulie 2026 operatorii aerieni despre posibilele interferențe ale semnalelor GPS. Piloții care traversează spațiul aerian al Republicii Moldova sunt avertizați periodic să fie pregătiți să utilizeze sistemele convenționale de navigație, dacă semnalul prin satelit dispare.

Directorul Autorității Aeronautice Civile, Evgheni Kostețki, susține că instituția nu deține informații exacte despre originea interferențelor raportate. Totuși, datele furnizate de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații (ARCOM) arată că sursa bruiajului nu se află pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit lui Kostețki, niciuna dintre părțile implicate în războiul din Ucraina nu a notificat oficial Chișinăul despre desfășurarea unor operațiuni de bruiaj sau falsificare a semnalelor de navigație prin satelit. Între timp, sistemul național de monitorizare a spectrului radio confirmă intensificarea fenomenului. În octombrie, au fost detectate emisii de bruiaj aproape în fiecare zi, cu excepția perioadei 28–30 octombrie.

ARCOM a localizat aceste interferențe în special în sud-estul Republicii Moldova, în apropierea frontierei cu Ucraina. Reprezentanții instituției precizează că semnalele apar neregulat, fără un program prestabilit.

Amploarea fenomenului este vizibilă și pe platformele internaționale care monitorizează perturbările semnalelor de navigație prin satelit.

Datele GPSJam arată că Republica Moldova, în special zona din jurul municipiului Chișinău, se află printre regiunile afectate de astfel de interferențe.

Pe 22 noiembrie, în mai multe zone din Chișinău, Ialoveni, Căușeni și Anenii Noi, nivelul interferențelor GPS a depășit 10%.

Problema nu este însă specifică doar țării noastre. În statele baltice, autoritățile au atribuit în repetate rânduri Rusiei operațiunile de perturbare a semnalelor GPS.

În Lituania, numărul cazurilor de falsificare a semnalului a crescut de la câteva sute pe lună la peste 3.000 în vara anului 2025. În Letonia, au fost înregistrate 1.276 de interferențe în 2025, față de numai 26 în 2022.

Și Polonia se confruntă cu asemenea probleme. Institutul Național de Telecomunicații a identificat perturbări majore în aproximativ 70% dintre zilele lunilor mai și iunie 2026. Specialiștii au indicat o sursă externă, asociată războiului electronic din regiunea Mării Baltice.

Semnalul GPS este transmis de sateliți aflați la aproximativ 20.200 de kilometri deasupra Pământului. Acesta ajută aeronavele să-și determine poziția și să navigheze pe traseul stabilit.

Bruiajul apare atunci când un emițător transmite un semnal mai puternic pe aceeași frecvență și acoperă semnalul original. În cazul falsificării GPS, cunoscută drept spoofing, aeronava poate primi informații incorecte despre propria poziție. Raza de acțiune a echipamentelor de bruiaj depinde și de altitudinea la care se află aeronava. Dacă la nivelul solului distanța este limitată, pentru avioanele care zboară la 10–12 kilometri altitudine interferențele pot fi resimțite de la peste 400 de kilometri.

În Republica Moldova, utilizarea dispozitivelor de bruiaj este interzisă, cu excepția echipamentelor folosite în domeniul apărării și al ordinii publice. ARCOM anunță că, în 2025 și 2026, a oprit mai multe tentative de comercializare a unor asemenea dispozitive pe platformele online.

Creșterea numărului de interferențe GPS este asociată de specialiști cu războiul electronic desfășurat în regiune, pe fondul conflictului din Ucraina. Deocamdată, instituțiile de la Chișinău nu au stabilit cu exactitate cine generează semnalele care afectează navigația aeronavelor.