Republica Moldova. Cinci formațiuni politice ar obține suficiente voturi pentru a ajunge în Parlamentul Republicii Moldova, dacă alegerile parlamentare ar fi organizate duminica viitoare. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) se află pe primul loc în preferințele alegătorilor. Pe următoarele poziții se situează Partidul Socialiștilor (PSRM) și Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc. Datele apar într-un sondaj realizat de International Republican Institute (IRI).

Potrivit cercetării, 23% dintre participanți au indicat PAS drept prima lor opțiune electorală. Alți 1% au menționat formațiunea ca a doua preferință. PSRM ocupă locul al doilea. Partidul condus de Igor Dodon este prima alegere pentru 13% dintre respondenți. Alți 6% l-au indicat drept a doua opțiune.

Pe poziția a treia se află Partidul „Democrația Acasă”. Formațiunea lui Vasile Costiuc este preferată de 8% dintre participanți, iar 4% au menționat-o ca alternativă secundară.

În clasamentul preferințelor urmează Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și Mișcarea Alternativa Națională (MAN), condusă de Ion Ceban. Ambele formațiuni au fost indicate de câte 5% dintre respondenți drept prima opțiune electorală. În cazul celei de-a doua preferințe, fiecare acumulează câte 4%.

Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, este menționat de 4% dintre participanți ca primă alegere și de alți 3% ca a doua opțiune. Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), condus de Ion Chicu, înregistrează 3% pentru prima preferință și tot 3% pentru cea de-a doua.

Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, este indicat de câte 2% dintre respondenți pentru fiecare dintre cele două opțiuni de vot. În cazul Partidului Democrația și Adevăr (PDA), condus de Dinu Plîngău, 1% dintre participanți îl consideră prima alegere, iar 2% – a doua.

Sondajul arată și că o parte importantă a alegătorilor nu au decis încă dacă vor participa la scrutin sau pentru cine își vor da votul. Astfel, 13% declară că nu ar merge la alegeri. Alți 13% nu știu ce formațiune ar susține, iar 6% nu au oferit un răspuns. Alte opțiuni politice au fost menționate de câte 3% dintre respondenți pentru prima și a doua preferință.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este politicianul în care cetățenii declară că au cea mai mare încredere. Aceasta este indicată de 24% dintre participanții la sondajul IRI.

Pe locul al doilea se află liderul socialiștilor, Igor Dodon, cu 17%. Acesta este urmat de Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, care beneficiază de încrederea a 15% dintre respondenți.

Primarul municipiului Chișinău și liderul MAN, Ion Ceban, se situează pe următoarea poziție, cu 10%.

Încrederea declarată în premierul Vasile Tofan este de 1%. Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, înregistrează un procent mai mic de 1%.

Un indicator important al cercetării este numărul celor care nu au încredere în niciun politician. 27% dintre participanți au ales această variantă de răspuns.

Cercetarea a fost efectuată de Magenta Consulting, la solicitarea Centrului pentru Cercetare în Sondaje al International Republican Institute. Interviurile au fost desfășurate față în față, la domiciliul participanților, în perioada 16 septembrie – 13 octombrie 2026.

La sondaj au participat 1.229 de persoane cu vârsta de cel puțin 18 ani, care au drept de vot. Eșantionul este reprezentativ pentru populația generală a Republicii Moldova, cu excepția locuitorilor din regiunea transnistreană. Selecția participanților a ținut cont de mai mulți indicatori, printre care genul, regiunea și mediul de reședință, urban sau rural. La stabilirea structurii eșantionului au fost utilizate datele Biroului Național de Statistică pentru anul 2025.

Marja de eroare pentru eșantionul național este de 2,8 puncte procentuale. Rata de răspuns înregistrată în cadrul cercetării a fost de 35%. Sondajul a fost realizat cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei.