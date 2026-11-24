Pugilista română Crinuța Andra Nicoleta Sebe a obținut medalia de aur la Campionatele Europene de box Under-23, competiție desfășurată la Porec, în Croația. Sportiva în vârstă de 21 de ani s-a impus în finala categoriei 65 kg în fața englezoaicei Ella Thompstone, pe care a învins-o la puncte, cu scorul de 4-1, potrivit Federației Române de Box.

Românca a avut câștig de cauză în ultimul meci al categoriei, după ce arbitrii au acordat victoria cu 4-1 în fața adversarei din Anglia.

Medalia de aur obținută la Porec completează palmaresul internațional al sportivei, care a mai urcat pe podiumul competițiilor europene la mai multe categorii de vârstă.

Sportiva română are trei medalii europene în palmares

În vârstă de 21 de ani, Crinuța Andra Sebe a obținut medalia de argint la Campionatele Europene de juniori din 2021. Un an mai târziu, pugilista a câștigat aurul la Europenele de tineret din 2022.

În 2025, aceasta a cucerit argintul la Campionatele Europene Under-23. Rezultatul obținut acum în Croația îi aduce un nou titlu continental, de această dată la categoria 65 kg.

Delegația României de la competiția organizată în Croația a fost formată din nouă pugiliști, trei la feminin și șase la masculin.

La feminin, țara noastră a fost reprezentată de Mihaela Bădescu, la categoria 51 kg, Crinuța Andra Sebe, la 65 kg, și Amalia Niță, la 70 kg.

În competiția masculină au participat Vasile Scalco, la categoria 60 kg, Arun Nicu Tudoroiu, la 65 kg, Ștefan Stavri, la 70 kg, Alexandru Marian Buleu, la 75 kg, Alexandru Zaharia, la 80 kg, și Florin Ioniță, la categoria +90 kg.