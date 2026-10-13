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A murit Wilfredo „Bazooka” Gomez, triplu campion mondial la box. Victoriile care l-au transformat într-o legendă

A murit Wilfredo „Bazooka” Gomez, triplu campion mondial la box. Victoriile care l-au transformat într-o legendăWilfredo „Bazooka” Gomez. Sursa foto: Wikipedia
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Din cuprinsul articolului

Wilfredo „Bazooka” Gomez, unul dintre cei mai cunoscuți pugiliști din istoria boxului, a murit la vârsta de 69 de ani. Sportivul portorican a cucerit titluri mondiale la trei categorii diferite și a rămas în memoria fanilor pentru stilul său ofensiv și pentru numeroasele victorii obținute în box prin KO, potrivit BBC.

Fostul președinte al WBO, Paco Valcarcel, a confirmat moartea compatriotului său.

Gomez a avut o carieră impresionantă la profesioniști, cu 44 de victorii în 48 de meciuri, dintre care 42 prin KO. Performanțele sale i-au adus un loc în International Boxing Hall of Fame, unde a fost inclus în 1995.

„El a murit în urmă cu câteva ore, fiind cel căruia-i datorez intrarea în marea familie a boxului internaţional. Odihneşte-te în pace, eternul meu campion Wilfredo ‘Bazooka’ Gomez”, a scris Valcarcel pe rețelele de socializare, sâmbătă.

Lumânare

Lumânare. Sursa foto: Pixabay

Gomez a cucerit titluri mondiale la trei categorii

Wilfredo Gomez a devenit campion mondial WBC la categoria super cocoș, apoi a câștigat centura WBC la categoria pană și titlul WBA la super pană. Portoricanul s-a remarcat prin stilul său agresiv și prin capacitatea de a-și învinge adversarii înainte de limita celor 12 sau 15 runde, în funcție de regulile competiției din acea perioadă.

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Unul dintre cele mai importante repere ale carierei sale a fost seria de 17 victorii consecutive în meciurile în care și-a apărat titlul mondial. Toate aceste confruntări s-au încheiat prin KO, o performanță care i-a consolidat reputația de mare campion.

Victoria în fața lui Carlos Zarate a intrat în istoria boxului

Printre adversarii de marcă pe care Gomez i-a învins s-au numărat mexicanul Carlos Zarate, Lupe Pintor, compatriotul Juan Laporte și americanul Rocky Lockridge.

Duelul cu Zarate a rămas unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale. În fața propriilor suporteri, la San Juan, Gomez și-a învins adversarul în cinci runde și a câștigat titlul mondial WBC la categoria super cocoș. Zarate venea după o serie impresionantă de 52 de victorii prin KO.

Succesul împotriva mexicanului a contribuit decisiv la consolidarea poziției lui Gomez printre cei mai puternici pugiliști ai generației sale.

Două înfrângeri importante i-au marcat cariera

Deși a dominat categoria super cocoș, Gomez a întâlnit adversari redutabili și la categoria pană. În 1981, portoricanul a fost învins de Salvador Sanchez, iar în 1984 a pierdut în fața lui Azumah Nelson. Ambele confruntări au avut ca miză titlul mondial WBC.

Cele două înfrângeri au venit într-o perioadă în care categoria era dominată de numeroși pugiliști de valoare, iar competiția pentru titlurile mondiale era extrem de puternică.

Gomez a impresionat încă din perioada amatorilor

Cariera lui Wilfredo Gomez a început să atragă atenția încă din adolescență. La numai 15 ani, acesta a participat la Jocurile Olimpice de la München din 1972, iar doi ani mai târziu, la 17 ani, a câștigat medalia de aur la prima ediție a Campionatelor Mondiale de box pentru amatori, organizată în Cuba.

World Boxing Council și președintele organizației, Mauricio Sulaiman, au evidențiat contribuția pugilistului la istoria sportului. Gomez a fost spitalizat timp de două săptămâni din cauza unor complicații respiratorii, înainte de a muri.

„Una dintre cele mai mari legende ale tuturor timpurilor”

„Pe plan internaţional a fost recunoscut drept una dintre cele mai mari legende ale tuturor timpurilor şi un luptător nemilos, care deţine recordul istoric de 17 victorii consecutive în care şi-a apărat titlul mondial la categoria super cocoş, toate prin KO, Wilfredo Gomez lăsând în urma sa o moştenire de neşters în interiorul şi în afara ringului”, a transmis World Boxing Council.

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