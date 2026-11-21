Fiona, hipopotamul de la Cincinnati Zoo care a devenit celebru în întreaga lume după ce a supraviețuit unei nașteri premature în 2017, a murit la vârsta de 9 ani, după ce a înghițit accidental o căciulă ajunsă în habitatul său, iar examinarea post-mortem a arătat că obiectul se blocase în intestinul subțire, într-o zonă în care medicii veterinari nu îl mai puteau îndepărta în siguranță, potrivit Fox News.

Moartea animalului a fost anunțată joi, 19 noiembrie 2026, de Cincinnati Zoo & Botanical Garden, iar vineri, rezultatele necropsiei au clarificat cauza complicațiilor. În paralel, Senatul Statelor Unite a adoptat o rezoluție prin care îi aduce un omagiu lui Fiona și echipei care a îngrijit-o de-a lungul vieții.

Potrivit informațiilor publicate de Cincinnati Zoo și relatate de Associated Press, căciula înghițită de Fiona se afla în mijlocul intestinului subțire, la aproximativ 25 de picioare (circa 7,6 metri) dincolo de ultimul compartiment al stomacului și la aproximativ 50 de picioare (15 metri) de capătul intestinului.

Localizarea obiectului a făcut imposibilă extragerea lui prin procedurile endoscopice disponibile.

Medicii veterinari au încercat să identifice și să îndepărteze obiectul prin investigații și intervenții medicale. Echipa a utilizat inclusiv endoscopie pe cale orală și colonoscopie, însă instrumentele nu au putut ajunge până la căciula blocată.

Potrivit explicațiilor oferite de directorul departamentului de sănătate animală al grădinii zoologice, Mike Wenninger, anatomia hipopotamului și poziția obiectului făceau imposibilă o intervenție chirurgicală în condiții de siguranță. O operație deschisă ar fi presupus o incizie extrem de mare și un risc foarte ridicat pentru animal.

Examinarea post-mortem a confirmat că blocajul nu putea fi rezolvat prin tratamentele de susținere a funcțiilor organismului.

Fiona a fost monitorizată permanent după ce îngrijitorii au observat că starea sa se deteriora. Animalul a primit fluide, medicamente și a fost supus mai multor investigații pentru a determina poziția obiectului și pentru a găsi o soluție medicală.

Printre metodele încercate s-a numărat și utilizarea unei platforme vibratoare împrumutate de la o fermă locală de cai. Veterinarii sperau că vibrațiile vor stimula tranzitul intestinal și vor ajuta obiectul să se deplaseze.

Echipa a încercat, de asemenea, să o încurajeze să mănânce alimentele preferate, a monitorizat hidratarea și a apelat la consultări cu specialiști. Fiona a fost sedată pentru mai multe examinări, iar medicii au folosit un endoscop de aproximativ nouă picioare pentru a verifica dacă obiectul putea fi recuperat.

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Cu toate acestea, căciula ajunsese mult prea departe în intestin. Poziția sa și particularitățile anatomice ale unui hipopotam adult au limitat drastic opțiunile terapeutice.

Cincinnati Zoo a transmis că echipa medicală a făcut tot ce era posibil pentru a o salva, însă Fiona nu și-a revenit după ultimele proceduri.

Obiectul a ajuns în habitatul Fionei în urma unui incident accidental provocat de un vizitator. Potrivit informațiilor relatate de presa americană, căciula a fost aruncată în aer, a lovit un ventilator de plafon și a fost proiectată în interiorul spațiului în care se afla hipopotamul.

Fiona a înghițit obiectul, iar incidentul a avut loc cu aproximativ 11 zile înainte de moartea sa, potrivit relatărilor Associated Press.

Inițial, animalul nu prezenta semne evidente de suferință. În zilele următoare, însă, îngrijitorii au observat modificări ale apetitului și au început investigațiile medicale.

Cazul a atras atenția publicului după ce grădina zoologică a publicat actualizări despre starea hipopotamului, iar numeroși oameni au urmărit evoluția tratamentului și au sperat că Fiona va reuși să depășească această problemă.

Moartea hipopotamului a ajuns și în Senatul Statelor Unite. Vineri, 20 noiembrie, senatorul republican Bernie Moreno, reprezentant al statului Ohio, a introdus Rezoluția S.R. 967, dedicată vieții și moștenirii Fionei.

Rezoluția a fost adoptată în unanimitate, potrivit relatărilor presei americane.

Documentul recunoaște impactul pe care Fiona l-a avut asupra publicului și aduce mulțumiri personalului Cincinnati Zoo pentru dedicarea și eforturile depuse în îngrijirea animalului.

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În intervenția sa din Senat, Bernie Moreno a descris-o pe Fiona drept un simbol al rezilienței și perseverenței. Senatorul a amintit că hipopotamul a devenit o figură emblematică pentru Cincinnati și pentru numeroși oameni din Statele Unite care i-au urmărit povestea.

Rezoluția nu se referă doar la animal, ci și la veterinari, îngrijitori și ceilalți membri ai echipei care au contribuit la supraviețuirea și dezvoltarea Fionei.

Fiona a devenit cunoscută în ianuarie 2017, când s-a născut la Cincinnati Zoo cu aproximativ șase săptămâni înainte de termen. La naștere cântărea doar 29 de livre, echivalentul a aproximativ 13,2 kilograme, mult sub greutatea obișnuită a unui pui de hipopotam.

Potrivit grădinii zoologice, puii acestei specii cântăresc în mod normal între 55 și 120 de livre la naștere, adică aproximativ 25–54 de kilograme.

Primele luni au fost dificile. Fiona a avut nevoie de îngrijire intensivă, alimentație asistată și supraveghere constantă. Personalul zoo a documentat evoluția sa, iar imaginile și videoclipurile cu micuțul hipopotam au fost urmărite de milioane de oameni.

Pe măsură ce a crescut, Fiona a devenit una dintre cele mai cunoscute animale ale grădinii zoologice, fiind prezentă în cărți, materiale educative și numeroase proiecte dedicate publicului.

Povestea sa a fost urmărită de oameni din întreaga lume, iar supraviețuirea după nașterea prematură a transformat-o într-un simbol al speranței pentru mulți dintre admiratorii săi.

După moartea Fionei, vizitatorii au lăsat flori, felicitări, desene și fructe în apropierea unei statui dedicate hipopotamului. Mai multe clădiri și repere din Cincinnati au fost iluminat în violet în semn de omagiu.

Grădina zoologică a anunțat că ceilalți hipopotami din Hippo Cove, Bibi, Fritz și Tucker, se comportă normal și mănâncă, însă zona dedicată hipopotamilor a fost închisă temporar pentru a le permite angajaților să gestioneze perioada de după pierdere.

Fiona ar fi împlinit 10 ani în ianuarie 2027. Viața sa, marcată de o naștere prematură și de o recuperare urmărită la nivel mondial, s-a încheiat în urma unui accident care a evidențiat și riscurile pe care obiectele aruncate în habitatele animalelor le pot provoca.