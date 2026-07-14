Fostul președinte Traian Băsescu și-a exprimat pronosticul înaintea semifinalelor Cupei Mondiale 2026 și consideră că Argentina are cele mai mari șanse să își păstreze trofeul cucerit la ediția precedentă. În același timp, celebrul hipopotam pigmeu Moo Deng, devenit o vedetă pe rețelele de socializare, a făcut propria predicție pentru finala competiției.

Întrebat cine vede câștigătoare a Cupei Mondiale, fostul șef al statului a indicat fără ezitare reprezentativa Argentinei.

„Cred că va câștiga Argentina. Sunt și cei mai buni. Franța mi se pare o echipă foarte bună, Mbappe este extraordinar, dar, într-o încleștare eventuală între Franța și Argentina, fantezia argentinienilor este atuul major”, a declarat Traian Băsescu.

Afirmația vine înaintea semifinalelor competiției, în care Franța înfruntă Spania, iar Argentina joacă împotriva Angliei.

În Thailanda, hipopotamul pigmeu Moo Deng, devenit celebru pe internet în 2024, a fost pus din nou să facă o predicție sportivă. Animalul, care trăiește la grădina zoologică Khao Kheow, la aproximativ 110 kilometri de Bangkok, a ales doi pepeni verzi inscripționați cu steagurile echipelor calificate în semifinale.

În primul duel, Moo Deng s-a îndreptat direct către pepenele care reprezenta Franța și l-a ignorat pe cel al Spaniei. În cea de-a doua alegere, hipopotamul a indicat Anglia, sugerând astfel că finala Cupei Mondiale va fi disputată între Franța și Anglia.

În schimb, colegul său de bazin a ales pepenele decorat cu steagul Argentinei.

Moo Deng, al cărei nume înseamnă în limba thailandeză „Porcul săritor”, este o femelă de hipopotam pigmeu în vârstă de doi ani.

Animalul a devenit o adevărată vedetă pe rețelele de socializare datorită imaginilor distribuite de grădina zoologică, iar popularitatea sa a dus la apariția unor emoji-uri dedicate și chiar a unei linii de produse promoționale.

Potrivit EFE, Moo Deng a mai fost remarcată după ce a prezis victoria lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2024.

Deși astfel de predicții nu au nicio bază științifică, ele au devenit o tradiție la marile competiții sportive.

Cel mai cunoscut exemplu rămâne caracatița Paul, care a devenit celebră după ce a prezis corect mai multe rezultate de la Cupa Mondială din 2010, inclusiv victoria Spaniei în finala disputată în Africa de Sud.

În timp ce Traian Băsescu vede Argentina drept favorită la trofeu, Moo Deng mizează pe o finală Franța – Anglia. Primele răspunsuri vor veni chiar din semifinalele programate marți și miercuri.