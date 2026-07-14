Pe măsură ce Cupa Mondială se apropie de ultimele meciuri, inteligența artificială încearcă să răspundă la întrebarea care îi preocupă pe milioane de suporteri: cine va ridica trofeul. Nouă dintre cele mai cunoscute modele AI au analizat datele disponibile despre cele patru semifinaliste și au ajuns la un verdict.

Analiza, realizată de Al Jazeera, a avut la bază informații despre valoarea loturilor, forma echipelor, rezultatele recente, experiența selecționerilor și evoluțiile de la actuala ediție a turneului.

Dintre cele nouă sisteme de inteligență artificială consultate, cinci au indicat Franța drept viitoarea campioană mondială.

Modelele Gemini, Grok, DeepSeek, Le Chat și Qwen consideră că selecționata Franței are cele mai mari șanse să câștige trofeul.

Celelalte patru modele - ChatGPT, Claude, Copilot și Meta AI - au mizat pe Argentina, campioana mondială en titre.

Rezultatul arată că, în evaluările inteligenței artificiale, lupta pentru titlu este concentrată aproape exclusiv între aceste două reprezentative.

În ceea ce privește locul secund, opiniile au fost mai împărțite.

Franța și Argentina au primit câte trei opțiuni pentru poziția a doua, în timp ce Anglia a fost indicată de două modele, iar Spania de unul singur.

Pentru locul al treilea, însă, există un favorit clar.

Spania a fost desemnată de șase dintre cele nouă modele drept echipa cu cele mai mari șanse să încheie competiția pe ultima treaptă a podiumului.

Modelele de inteligență artificială au utilizat un volum mare de informații pentru a realiza predicțiile.

Printre criteriile analizate s-au numărat valoarea individuală a jucătorilor, forța lotului, experiența antrenorilor, rezultatele din ultimii ani și forma arătată pe parcursul actualei ediții a Cupei Mondiale.

Deși concluziile sunt asemănătoare în multe privințe, diferențele dintre predicții arată că fiecare model acordă o importanță diferită performanțelor recente și altor indicatori statistici.

Cupa Mondială a ajuns în faza semifinalelor, unde au rămas patru dintre cele mai puternice naționale ale competiției.

Marți, Franța va întâlni Spania pe stadionul AT&T din Arlington, Texas., de la ora 22.00.

A doua semifinală se va disputa miercuri, când Anglia va juca împotriva Argentinei pe stadionul Mercedes-Benz din Atlanta, Georgia.

Finala pentru locul al treilea este programată sâmbătă, iar marea finală se va disputa duminică, pe stadionul MetLife din East Rutherford, statul New Jersey.