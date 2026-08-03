Economie

Politicienii ar putea rămâne fără salarii dacă statul face datorii. Planul lui Javier Milei

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Politicienii ar putea rămâne fără salarii dacă statul face datorii. Planul lui Javier MileiSursa foto: Facebook / Javier Milei
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Din cuprinsul articolului

Președintele Argentinei, Javier Milei, a propus un nou pachet de reforme fiscale prin care politicienii ar putea rămâne fără salarii dacă statul acumulează deficite bugetare și nu reușește să readucă finanțele publice pe un traseu sustenabil, potrivit Reuters.

Inițiativa face parte din strategia liderului argentinian de reducere a datoriei publice și de consolidare a disciplinei fiscale.

Anunțul a fost făcut în cadrul unui discurs televizat, în contextul în care guvernul de la Buenos Aires încearcă să stabilizeze economia și să limiteze efectele inflației ridicate.

Propunerea urmărește transferarea responsabilității pentru dezechilibrele bugetare asupra decidenților politici, nu asupra populației.

Reforma „Grillete Fiscal” introduce sancțiuni pentru liderii politici

Pachetul de măsuri, denumit „Grillete Fiscal” („Încătușare financiară”), prevede un mecanism automat de intervenție în cazul în care statul înregistrează deficite bugetare pe parcursul mai multor luni consecutive.

Potrivit planului prezentat de Javier Milei, Congresul va avea la dispoziție doar câteva săptămâni pentru a readuce bugetul în echilibru. Dacă acest obiectiv nu este atins, va intra în vigoare un sistem inspirat din mecanismul de „government shutdown” aplicat în Statele Unite.

În acest scenariu, președintele, vicepreședintele, miniștrii și parlamentarii nu vor mai primi salarii până la remedierea situației fiscale.

Serviciile esențiale nu vor fi afectate

Proiectul stabilește că anumite domenii vor continua să fie finanțate indiferent de evoluția deficitului bugetar.

Printre acestea se numără:

  • plata pensiilor;
  • sistemul de sănătate;
  • poliția;
  • apărarea.

Astfel, măsurile de restrângere a cheltuielilor ar urma să vizeze în primul rând conducerea politică, fără a afecta funcționarea serviciilor publice considerate esențiale.

Javier Milei: Prețul îl plătește politicianul, nu poporul

În discursul în care a prezentat reforma, Javier Milei a susținut că noul mecanism schimbă modul în care este distribuită responsabilitatea pentru gestionarea finanțelor publice.

pesos argentinieni

pesos argentinieni / sursa foto: dreamstime.com

„Pentru prima dată în istoria noastră, va exista o regulă: dacă un politician nu-și face treaba, prețul îl plătește politicianul, nu poporul”, a declarat președintele Argentinei.

Inițiativa se înscrie în programul economic promovat de liderul ultraliberal încă de la preluarea mandatului, program axat pe reducerea cheltuielilor publice și limitarea intervenției statului în economie.

Criticii consideră măsura mai degrabă simbolică

Propunerea a generat reacții împărțite în Argentina. Susținătorii afirmă că aceasta introduce un mecanism suplimentar de responsabilizare a clasei politice.

În schimb, criticii susțin că suspendarea salariilor demnitarilor ar avea un impact redus asupra finanțelor publice, deoarece remunerațiile politicienilor reprezintă doar o fracțiune din cheltuielile totale ale statului. În opinia acestora, măsura are mai degrabă o valoare simbolică decât una economică.

Obiectivul rămâne stabilizarea economiei argentiniene

Reforma face parte din strategia mai amplă a administrației Milei de combatere a inflației și de stabilizare a monedei naționale, peso-ul argentinian.

Printre obiectivele asumate de guvern se numără și interzicerea finanțării deficitului bugetar prin tipărirea de bani, o practică folosită în trecut pentru acoperirea cheltuielilor statului și considerată una dintre cauzele inflației ridicate din Argentina.

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