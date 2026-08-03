Prețul aurului a înregistrat o ușoară creștere luni, pe fondul deprecierii dolarului american și al optimismului privind un posibil acord între Statele Unite și Iran, potrivit Reuters.

Evoluția a fost susținută și de scăderea accentuată a cotațiilor petrolului, care a redus temerile privind inflația și a diminuat așteptările ca dobânzile să rămână ridicate pentru o perioadă îndelungată.

La ora 10:42 GMT, aurul spot se tranzacționa la 4.048,84 dolari pe uncie, în creștere cu 0,2%, în timp ce contractele futures pe aur din SUA avansau cu același procent, până la 4.048,80 dolari pe uncie. În luna iulie, metalul prețios a consemnat prima creștere lunară din ultimele cinci luni, cu un avans de aproximativ 1%.

Piața aurului a fost influențată de scăderea puternică a prețului petrolului, care s-a depreciat cu peste 4 dolari pe baril. Mișcarea a venit după ce președintele american Donald Trump a renunțat, deocamdată, la perspectiva unui nou atac asupra Iranului și a declarat că urmărește încheierea rapidă a unui acord care să limiteze programul nuclear al Teheranului și să permită redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

Donald Trump a afirmat că discuțiile cu Iranul ar urma să aibă loc luni, însă nu a stabilit un termen pentru încheierea unui acord. În același timp, autoritățile iraniene au transmis că nu există negocieri în desfășurare cu Statele Unite.

Potrivit analistului UBS Giovanni Staunovo, relația tradițională dintre aur și petrol a redevenit vizibilă.

„Am revenit la corelația anterioară, în care aurul crește atunci când petrolul se ieftinește și scade atunci când petrolul se scumpește. Prețurile mai mici ale petrolului reduc ușor așteptările privind noi majorări ale dobânzilor în SUA în acest an și susțin astfel piața aurului”, a explicat acesta.

Un alt factor favorabil pentru aur a fost deprecierea dolarului american, care a coborât la cel mai redus nivel de la jumătatea lunii iunie. Evoluția a venit după intervențiile autorităților pe piața valutară pentru susținerea yenului japonez.

Totodată, randamentele obligațiunilor de stat americane pe 10 ani au înregistrat o scădere.

Aurul este considerat un activ de refugiu și devine mai atractiv atunci când dolarul se depreciază și randamentele obligațiunilor scad.

În plus, reducerea presiunilor inflaționiste diminuează probabilitatea unor noi creșteri ale dobânzilor, ceea ce avantajează activele care nu oferă dobândă, precum aurul.

În atenția piețelor se află și seria de indicatori economici care vor fi publicată în această săptămână în Statele Unite, inclusiv raportul ADP privind ocuparea forței de muncă și datele oficiale privind locurile de muncă din sectorul non-agricol.

Giovanni Staunovo consideră că o eventuală slăbire a pieței muncii ar putea determina Rezerva Federală să mențină dobânzile la nivelul actual.

„O piață a muncii mai slabă ar permite Rezervei Federale să păstreze dobânzile neschimbate în acest an, ceea ce ar fi pozitiv pentru aur, deoarece piața și-ar reduce așteptările privind noi majorări de dobândă”, a declarat analistul.

Totuși, trei oficiali ai Rezervei Federale care au susținut, la ultima ședință de politică monetară, majorarea dobânzii de referință au avertizat vineri că inflația ar putea rămâne peste ținta de 2% dacă nu vor fi înăsprite rapid condițiile de creditare.

Pe piața celorlalte metale prețioase, argintul spot a urcat cu 0,5%, la 57,93 dolari pe uncie, platina a câștigat 0,1%, până la 1.643,46 dolari, iar paladiul s-a menținut aproape neschimbat, la 1.273,12 dolari pe uncie.