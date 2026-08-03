Prințul Harry și Meghan Markle se află în centrul unor noi speculații după ce ducele de Sussex a pierdut procesul intentat împotriva publicației Daily Mail. În presa britanică au apărut informații potrivit cărora cuplul ar putea fi nevoit să își vândă vila din Montecito, California, pentru a acoperi costurile uriașe ale litigiului.

Până în acest moment, nu există nicio confirmare oficială că locuința ar urma să fie scoasă la vânzare. Informațiile au apărut în contextul discuțiilor despre valoarea cheltuielilor de judecată pe care editorul Daily Mail încearcă să le recupereze în instanță.

Subiectul a fost discutat în emisiunea Opinionated de la Sky News Australia, unde prezentatoarea Danica De Giorgio s-a întrebat dacă reședința din Montecito ar putea ajunge pe piața imobiliară.

„Ar putea apărea în curând un panou «De vânzare» în fața vilei din Montecito? Harry și Meghan se confruntă cu o factură juridică devastator de mare după ce ducele a pierdut procesul împotriva Daily Mail”, a afirmat jurnalista, făcând referire la solicitarea editorului de a recupera costurile procesului.

În cadrul aceleiași emisiuni, realizatorul TalkTV Mark Dolan a susținut că prințul Harry a avut mai multe litigii în ultimii ani și că actuala înfrângere îi poate aduce consecințe financiare importante. Aceste declarații reprezintă însă opiniile invitaților și nu indică existența unei decizii privind vânzarea proprietății.

Speculațiile au apărut după ce Associated Newspapers, editorul Daily Mail, a solicitat instanței recuperarea cheltuielilor de judecată, în urma respingerii acțiunii intentate de prințul Harry și alți reclamanți, printre care Elton John și Elizabeth Hurley.

Potrivit documentelor prezentate în instanță, compania cere o plată inițială de 10 milioane de lire sterline și solicită ca reclamanții să suporte costurile totale ale procesului, estimate la aproximativ 34 de milioane de lire sterline.

Avocații editorului au susținut că procesul a generat costuri semnificative prin modificarea repetată a acuzațiilor și lipsa unor dovezi suficiente. De cealaltă parte, echipa juridică a prințului Harry a calificat suma drept „surprinzător de mare” și a acuzat editorul că încearcă să descurajeze astfel de acțiuni în instanță.

În prezent, nu există informații oficiale care să arate că prințul Harry și Meghan Markle intenționează să își vândă proprietatea din Montecito. Reședința rămâne domiciliul familiei Sussex, iar zvonurile privind o eventuală tranzacție se bazează exclusiv pe comentariile făcute în emisiuni de televiziune și pe amploarea costurilor judiciare care ar putea fi stabilite de instanță.

Procesul privind stabilirea cheltuielilor de judecată este încă în desfășurare, iar instanța urmează să decidă ce sumă va trebui să achite fiecare parte.