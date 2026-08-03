Din prima zi a acestei luni a intrat în vigoare o nouă etapă din calendarul de majorare a stagiului complet de cotizare pentru femei, prevăzut de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Modificarea îi vizează pe cei care urmează să se pensioneze în perioada următoare și face parte din procesul de egalizare treptată a condițiilor de pensionare dintre femei și bărbați.

Începând cu această lună, stagiul complet de cotizare contributiv ajunge la 33 de ani și 6 luni, cu o lună mai mult decât în iulie.

Schimbarea nu se aplică însă tuturor femeilor, deoarece condițiile de pensionare sunt stabilite individual, în funcție de luna și anul nașterii, conform anexei la lege.

Noua etapă a calendarului de aplicare a legii prevede creșterea treptată a stagiului complet de cotizare necesar pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă.

Astfel, începând cu 1 august 2026, femeile care intră în această etapă de eșalonare trebuie să aibă un stagiu complet de cotizare de 33 de ani și 6 luni, față de 33 de ani și 5 luni, cât era necesar până la sfârșitul lunii iulie.

Pentru această etapă sunt vizate, potrivit calendarului legal, în special femeile născute în ianuarie și februarie 1964, pentru care vârsta standard de pensionare rămâne de 62 de ani și 7 luni.

Majorarea face parte din reforma sistemului public de pensii introdusă prin Legea nr. 360/2023.

Obiectivul este ca până în anul 2035 condițiile de pensionare pentru femei să fie aliniate celor aplicabile bărbaților. Atât vârsta standard de pensionare, cât și stagiul complet de cotizare vor continua să crească gradual, conform calendarului prevăzut în lege.

Autoritățile subliniază că nu toate femeile trebuie să îndeplinească noul stagiu de cotizare de 33 de ani și 6 luni.

Data exactă a pensionării, vârsta standard și perioada de cotizare necesară se stabilesc individual, în funcție de luna și anul nașterii, pe baza Anexei nr. 5 din Legea nr. 360/2023. Din acest motiv, două persoane aflate la diferență de doar câteva luni ca vârstă pot avea condiții diferite de pensionare.

Persoanele care intenționează să depună dosarul de pensionare în următorii ani ar trebui să verifice:

luna și anul nașterii;

vârsta standard de pensionare care li se aplică;

stagiul complet de cotizare prevăzut în calendarul legal;

perioada contributivă acumulată până în prezent.

Aceste elemente determină momentul în care poate fi solicitată pensia pentru limită de vârstă și condițiile care trebuie îndeplinite.