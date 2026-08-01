Pensiile aferente lunii august 2026 vor fi plătite după calendare diferite, în funcție de metoda de încasare. Distribuirea prin Poșta Română începe luni, 3 august, deoarece primele două zile ale lunii cad în weekend, iar pensiile virate în conturile bancare sunt programate pentru 12 august.

Pensiile din august 2026 încep să fie distribuite în prima zi lucrătoare a lunii pentru beneficiarii care primesc banii prin intermediul Poștei Române. În cazul celor care au ales plata în cont bancar, sumele urmează să fie virate în jurul datei de 12 august.

Calendarul diferă în funcție de modalitatea de plată, iar data exactă la care ajung banii poate varia în cazul distribuirii la domiciliu sau al procesării efectuate de fiecare bancă.

În mod normal, distribuirea pensiilor prin Poșta Română începe în prima zi a fiecărei luni. În august 2026, programul este însă decalat, deoarece 1 august cade sâmbătă, iar 2 august este duminică. Prin urmare, factorii poștali vor începe să livreze pensiile luni, 3 august 2026, prima zi lucrătoare a lunii.

Distribuirea se va desfășura în perioada 3–15 august. Ziua în care fiecare beneficiar primește banii depinde de traseul poștașului și de organizarea oficiului poștal din localitate. Dacă persoana nu este găsită la domiciliu, pensia poate fi ridicată ulterior de la oficiul poștal, în termenul stabilit pentru păstrarea sumelor.

Pensiile achitate prin cont bancar vor fi virate conform calendarului obișnuit al Casei Naționale de Pensii Publice.

Plățile sunt programate pentru 12 august 2026. În funcție de banca la care este deschis contul, sumele pot deveni disponibile în aceeași zi sau în cursul zilei de 13 august.

Ora la care pensiile apar în cont diferă de la o instituție bancară la alta, în funcție de programul intern de procesare a plăților.

Datele importante pentru plata pensiilor sunt: