Actorul Michael Douglas a făcut o dezvăluire surprinzătoare în noile sale memorii, „One Helluva Ride”. Starul de la Hollywood a recunoscut că a avut o aventură secretă cu actrița Kathleen Turner în 1984, în timpul filmărilor pentru pelicula „Romancing the Stone”. Relația a fost ținută departe de ochii colegilor de platou și a rămas necunoscută publicului timp de mai multe decenii, potrivit People.

La momentul respectiv, Douglas era despărțit de prima sa soție, Diandra Luker, însă cei doi erau încă legați legal prin căsătorie. Actorul și Kathleen Turner au păstrat discreția asupra relației, fără ca regizorul Robert Zemeckis sau colegul lor de platou Danny DeVito să afle ce se întâmpla între ei.

Relația dintre Michael Douglas și Kathleen Turner s-a încheiat după ce Diandra Luker a venit pe platourile de filmare din Mexic, însoțită de fiul lor, care era încă mic. Vizita s-a transformat într-un moment tensionat, după ce prima soție a actorului a confruntat-o pe Kathleen Turner.

În urma acestei întâlniri, actrița a decis să pună capăt relației cu Douglas. Aventura, care a avut loc în timpul realizării filmului „Romancing the Stone”, nu a fost făcută publică la momentul respectiv.

De-a lungul anilor, Michael Douglas a negat că ar fi avut o aventură cu Kathleen Turner, inclusiv în timpul turneelor de promovare în care cei doi au apărut împreună. Dezvăluirea din memorii aduce însă o nouă perspectivă asupra relației dintre cei doi actori.

Douglas, care este căsătorit cu Catherine Zeta-Jones din anul 2000, a mărturisit că el și Turner au rămas prieteni apropiați, în ciuda episodului din trecut.

Pasiunea pentru cinematografie l-a îndrumat pe Michael Douglas către studiile de artă dramatică de la University of California, Santa Barbara. Primul său succes major la Hollywood a venit însă din postura de producător.

În 1975, Douglas a cumpărat drepturile de ecranizare ale romanului „One Flew Over the Cuckoo’s Nest”, cunoscut în România drept „Zbor deasupra unui cuib de cuci”. Tatăl său încercase anterior să transforme cartea într-un film, fără succes. Producția a devenit un succes internațional și i-a adus lui Michael Douglas primul Premiu Oscar, la categoria Cel mai bun film.

În paralel, actorul și-a câștigat notorietatea datorită rolului detectivului Steve Keller din serialul polițist „The Streets of San Francisco”, difuzat între 1972 și 1976. În această producție, Douglas a jucat alături de Karl Malden.

Unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale a venit în 1987, când Michael Douglas l-a interpretat pe Gordon Gekko în filmul „Wall Street”, regizat de Oliver Stone. Personajul, un om de afaceri lipsit de scrupule, a devenit emblematic pentru cinematografia anilor ’80.

Replica „Greed is good” („Lăcomia este bună”) a rămas una dintre cele mai cunoscute din istoria filmului, iar interpretarea i-a adus actorului Premiul Oscar pentru Cel mai bun actor.

De-a lungul carierei, Douglas a abordat roluri diverse, de la thrillere psihologice și drame sociale până la producții de comedie și filme cu supereroi. A jucat în „Fatal Attraction” (1987) și „Basic Instinct” (1992), două dintre cele mai cunoscute thrillere ale perioadei, dar și în „Falling Down” (1993), o producție care explorează frustrările societății moderne.

Actorul a făcut parte și din distribuția filmului „Traffic” (2000), care abordează lupta împotriva drogurilor. În 2013, interpretarea lui Liberace din „Behind the Candelabra” i-a adus un premiu Emmy, iar publicul mai tânăr îl cunoaște și pentru rolul doctorului Hank Pym din universul Marvel, în seria „Ant-Man”.