Monden

A murit actrița Tina Simmons, cunoscută din „Star Wars”, „James Bond” și „Batman”. A avut o carieră de 60 de ani

A murit actrița Tina Simmons, cunoscută din „Star Wars”, „James Bond” și „Batman”. A avut o carieră de 60 de ani
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Actrița britanică Tina Simmons, care a jucat în producții celebre precum „Star Wars”, „James Bond” și „Batman”, a murit sâmbătă, la vârsta neprecizată deocamdată. Artista a avut o carieră de aproximativ șase decenii, în care a apărut în peste 300 de producții de film și televiziune, potrivit Page Six.

Tina Simmons, carieră de șase decenii

Simmons era cunoscută în special pentru rolul unei tehniciene rebele din filmul „Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi”, lansat în 1983. De-a lungul carierei, a avut apariții și în francize precum „The Dark Knight” și „Mission: Impossible”, dar și în mai multe filme din seria James Bond.

Vestea morții sale a fost urmată de numeroase mesaje de omagiu din partea colegilor și a fanilor. Actrița Madeline Smith, cunoscută și pentru rolurile sale din filmele Bond și prietenă cu Simmons de aproape 60 de ani, a transmis că este devastată de pierderea acesteia.

„Tina Simmons. Găsită moartă în apartamentul ei. Teribil. Mi-a fost prietenă aproape sigur din 1968. Cât de crud este să mori singur și să fi murit!”, a scris Smith într-un mesaj publicat după aflarea veștii. Ea și-a exprimat speranța că va fi organizată o ceremonie în memoria actriței.

Robert Pattinson, ales noul James Bond. Actorul îi succede lui Daniel Craig în rolul celebrului agent 007
Robert Pattinson, ales noul James Bond. Actorul îi succede lui Daniel Craig în rolul celebrului agent 007
Ce documente trebuie păstrate pentru stabilirea pensiei. Actele care pot face diferența la calculul veniturilor
Ce documente trebuie păstrate pentru stabilirea pensiei. Actele care pot face diferența la calculul veniturilor
Star Wars

Star Wars. Sursa foto: wikipedia

Grupul de fani The Bearded Trio a descris-o pe Simmons drept o figură foarte apreciată în comunitatea filmului și televiziunii. Reprezentanții organizației au amintit că fanii „Star Wars” o cunosc în special pentru apariția din „Return of the Jedi”, în rolul tehnicienei rebele.

Peste 300 de producții în șase decenii

Portofoliul actriței a inclus filmele James Bond „Octopussy”, „A View to a Kill”, „The Living Daylights” și „Die Another Day”, dar și „Superman III”, „Superman IV”, „Supergirl”, „Who Framed Roger Rabbit” și „Little Shop of Horrors”.

Simmons a făcut parte din distribuțiile unor producții Marvel și DC, fiind una dintre puținele actrițe care au apărut în filme asociate ambelor universuri.

Pe lângă rolurile de pe ecran, britanica a lucrat ca dublură și înlocuitoare pentru actrițe precum Helen Mirren și Meryl Streep.

A avut apariții și în seriale britanice populare, printre care „Doctor Who”, „EastEnders”, „Coronation Street”, „Only Fools and Horses” și „The Bill”.

În ultimii ani, Tina Simmons participa frecvent la convenții dedicate fanilor. Cei care au cunoscut-o au descris-o drept o persoană caldă, profesionistă și apropiată de public, dispusă să împărtășească povești din culisele producțiilor în care a lucrat.

Stiri calde

21:06 - Ursula von der Leyen: Republica Moldova, un exemplu de reziliență în fața ingerințelor străine. Lecțiile Chișinăului,...

20:54 - România surprinde în clasamentul economic al UE. Anunțul premierului Luca Niculescu

20:45 - Lindsay Clancy va fi rejudecată pentru uciderea celor trei copii din 29 martie

20:34 - George Simion a devenit tată pentru a doua oară. Ce nume va purta al doilea copil al liderului AUR

20:24 - A murit actrița Tina Simmons, cunoscută din „Star Wars”, „James Bond” și „Batman”. A avut o carieră de 60 de ani

20:17 - UEFA caută un rival pentru Gianni Infantino la șefia FIFA. Trei nume, luate în calcul pentru alegeri

HAI România!

Scenariul avansat de Adrian Severin despre încheierea războiul din Ucraina

Scenariul avansat de Adrian Severin despre încheierea războiul din Ucraina

Simona Halep: Lecția de dincolo de trofee și verdicte | Povestea unei campioane (#Nadia10)

Simona Halep: Lecția de dincolo de trofee și verdicte | Povestea unei campioane (#Nadia10)

CUM M-A RETRAS GUVERNUL ROMÂN DIN CURSA EUROPEANĂ! Culise șocante 🔥

CUM M-A RETRAS GUVERNUL ROMÂN DIN CURSA EUROPEANĂ! Culise șocante 🔥

Proiecte speciale