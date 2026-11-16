Actrița britanică Tina Simmons, care a jucat în producții celebre precum „Star Wars”, „James Bond” și „Batman”, a murit sâmbătă, la vârsta neprecizată deocamdată. Artista a avut o carieră de aproximativ șase decenii, în care a apărut în peste 300 de producții de film și televiziune, potrivit Page Six.

Simmons era cunoscută în special pentru rolul unei tehniciene rebele din filmul „Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi”, lansat în 1983. De-a lungul carierei, a avut apariții și în francize precum „The Dark Knight” și „Mission: Impossible”, dar și în mai multe filme din seria James Bond.

Vestea morții sale a fost urmată de numeroase mesaje de omagiu din partea colegilor și a fanilor. Actrița Madeline Smith, cunoscută și pentru rolurile sale din filmele Bond și prietenă cu Simmons de aproape 60 de ani, a transmis că este devastată de pierderea acesteia.

„Tina Simmons. Găsită moartă în apartamentul ei. Teribil. Mi-a fost prietenă aproape sigur din 1968. Cât de crud este să mori singur și să fi murit!”, a scris Smith într-un mesaj publicat după aflarea veștii. Ea și-a exprimat speranța că va fi organizată o ceremonie în memoria actriței.

Grupul de fani The Bearded Trio a descris-o pe Simmons drept o figură foarte apreciată în comunitatea filmului și televiziunii. Reprezentanții organizației au amintit că fanii „Star Wars” o cunosc în special pentru apariția din „Return of the Jedi”, în rolul tehnicienei rebele.

Portofoliul actriței a inclus filmele James Bond „Octopussy”, „A View to a Kill”, „The Living Daylights” și „Die Another Day”, dar și „Superman III”, „Superman IV”, „Supergirl”, „Who Framed Roger Rabbit” și „Little Shop of Horrors”.

Simmons a făcut parte din distribuțiile unor producții Marvel și DC, fiind una dintre puținele actrițe care au apărut în filme asociate ambelor universuri.

Pe lângă rolurile de pe ecran, britanica a lucrat ca dublură și înlocuitoare pentru actrițe precum Helen Mirren și Meryl Streep.

A avut apariții și în seriale britanice populare, printre care „Doctor Who”, „EastEnders”, „Coronation Street”, „Only Fools and Horses” și „The Bill”.

În ultimii ani, Tina Simmons participa frecvent la convenții dedicate fanilor. Cei care au cunoscut-o au descris-o drept o persoană caldă, profesionistă și apropiată de public, dispusă să împărtășească povești din culisele producțiilor în care a lucrat.