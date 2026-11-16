Actorul britanic Robert Pattinson a fost ales oficial să îl interpreteze pe James Bond în următorul film al celebrei francize cinematografice.

Starul din „The Batman” și „The Odyssey” preia rolul agentului 007 de la Daniel Craig, după luni întregi de speculații privind identitatea viitorului protagonist. Noul film va fi regizat de Denis Villeneuve, în colaborare cu Amazon MGM Studios.

Pattinson a confirmat vestea printr-un comunicat citat de publicația Variety, în care a descris noul rol drept o onoare extraordinară.

„James Bond este unul dintre cele mai legendare personaje din cinematografie, iar faptul că mi s-a încredinţat rolul lui 007 reprezintă onoarea vieţii mele”, a declarat actorul.

Acesta le-a mulțumit producătorilor și regizorului Denis Villeneuve pentru încrederea acordată și a spus că este nerăbdător să înceapă colaborarea.

La rândul său, Villeneuve s-a declarat încântat de alegerea făcută și a explicat că își dorește să aducă o perspectivă nouă personajului, păstrând în același timp spiritul consacrat al agentului britanic.

„Sunt extrem de încântat să-l întâmpin pe Robert Pattinson în rolul noului nostru James Bond. El are sufletul atemporal al lui 007 și aduce cu sine un spirit cu totul nou. Abia aștept să începem”, a transmis regizorul.

Pattinson îi succede lui Daniel Craig, care l-a interpretat pe celebrul spion în cinci filme, începând cu „Casino Royale”, lansat în 2006. Ultima apariție a actorului în rolul lui Bond a fost în „No Time to Die”, din 2021, film în care personajul se sacrifică pentru a salva lumea de o organizație teroristă.

Alegerea lui Pattinson vine în contextul succesului comercial înregistrat de actor în ultimii ani. Printre proiectele sale recente se numără „The Drama”, realizat de studioul A24, care a obținut încasări de 134 de milioane de dolari la nivel mondial, la un buget de 28 de milioane de dolari, și „Primetime”, cu venituri de 61 de milioane de dolari.

Actorul are deja experiență în interpretarea unor personaje celebre, după ce a preluat rolul lui Bruce Wayne în „The Batman”, filmul regizat de Matt Reeves în 2022. El urmează să revină în această ipostază în continuarea programată pentru 2028.

Denis Villeneuve a fost desemnat regizorul următorului film James Bond în iunie 2025. Cunoscut pentru producții precum „Sicario”, „Arrival” și „Prisoners”, cineastul a declarat atunci că este un mare admirator al francizei și că își dorește să deschidă drumul unor noi aventuri ale agentului 007.