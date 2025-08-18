Monden Bătălia pentru 007: James Bond, chemat să-și apere numele în instanță







Franciza James Bond, una dintre cele mai profitabile și mai bine protejate din industria cinematografică, a intrat într-o bătălie juridică pe piața europeană a mărcilor comerciale. În joc sunt drepturile asupra unor simboluri iconice precum numele „James Bond”, codul „007” și celebra replică „Bond, James Bond”.

Totul a pornit după ce Josef Kleindienst, dezvoltator imobiliar de origine austriacă, a contestat la oficiile de proprietate intelectuală din Marea Britanie și Uniunea Europeană faptul că brandul 007 ar fi fost insuficient utilizat comercial.

Kleindienst, implicat într-un proiect turistic de lux de cinci miliarde de dolari pe insulele artificiale „Heart of Europe” din largul Dubaiului, a susținut că mai multe dintre mărcile înregistrate pentru Bond ar fi expirat din lipsă de exploatare reală.

În astfel de cazuri, legislația europeană permite ca protecția unei mărci să fie anulată dacă nu există dovezi clare de folosire continuă timp de cinci ani.

Răspunsul nu a întârziat. Compania americană Danjaq, care deține drepturile globale de comercializare a produselor James Bond, împreună cu producătorul britanic Eon Productions, a depus un voluminos dosar de 227 de pagini.

Documentul conține dovezi menite să arate că universul Bond nu este doar cinematografic, ci și comercial, fiind exploatat prin produse de lux, colaborări cu firme istorice și campanii de marketing.

Printre argumentele cheie se află parteneriatele cu case britanice de tradiție. Turnbull & Asser, croitorul fondat în urmă cu 140 de ani, este prezentat ca furnizor constant pentru garderoba lui Bond, de la Sean Connery în „Dr. No” (1962) până la Daniel Craig. Aceeași firmă este, totodată, croitorul personal al regelui Charles al III-lea, pentru care a creat și cămașa purtată la încoronarea din 2023.

Lock & Co, cea mai veche casă de pălării din lume (activă din 1676), apare și ea în dosar. Compania a fost responsabilă de celebra pălărie purtată de personajul Odd Job în „Goldfinger” și își leagă imaginea de franciză prin modele inspirate din filme, vândute și astăzi la prețuri de câteva sute de lire.

Aceste branduri nu sunt doar furnizori, ci și martori ai longevității comerciale a mărcii James Bond, demonstrând că simbolurile 007 continuă să genereze produse și vânzări.

Avocații au prezentat și colaborările cu industria articolelor sportive premium. Compania germană Bogner, specializată în echipamente de schi, a fost implicată încă din anii ’60 în filmările scenelor alpine cu Bond.

Willy Bogner Jr., fiul fondatorului, a regizat și coregrafiat spectaculoasele scene de schi din producții precum „Spionul care m-a iubit” sau „Doar pentru ochii tăi”. În prezent, brandul își leagă în continuare numele de universul spionului britanic.

Experții în proprietate intelectuală spun că într-un astfel de litigiu totul se rezumă la dovezi: facturi, cifre de vânzări, campanii publicitare și mostre de produse. Dacă aceste elemente arată o utilizare constantă, contestarea lui Kleindienst ar putea fi respinsă.

Pentru moment, disputa confirmă că în jurul numelui Bond se dă o bătălie la fel de intensă ca pe ecran. De data aceasta însă, „armele” sunt actele notariale, facturile și tradiția unor case britanice de lux care își apără, indirect, și propria reputație.