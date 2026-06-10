O situație fără precedent în istoria economică a României a ieșit la iveală în urma finalizării unei ample anchete desfășurate de autoritățile de reglementare. Consiliul Concurenței a reușit să obțină o victorie majoră în instanță în fața unor instituții financiare puternice care au contestat procedurile de control. Disputa juridică s-a declanșat în perioada în care inspectorii investigau modul în care zece bănci comerciale de top au coordonat evoluția indicelui ROBOR, acțiune care a atras sancțiuni financiare de proporții istorice.

Conform datelor oficiale furnizate de autoritatea de concurență, două dintre băncile vizate de investigație au deschis acțiuni urgente la Judecătoria Sectorului 1 și la Curtea de Apel București. Scopul acestor demersuri juridice a fost suspendarea imediată a etapelor legale ale anchetei pentru a împiedica emiterea unei decizii finale. Totuși, magistrații au respins solicitările formulate de bănci, considerându-le inadmisibile.

Conducerea instituției de reglementare subliniază caracterul neobișnuit al acestei strategii de apărare, arătând că o asemenea opoziție procedurală agresivă nu a mai fost întâlnită în trecut.

În acest caz, însă, băncile s-au adresat instanţei, cerând suspendarea audierilor, deliberărilor şi redactarea deciziei, cu scopul de a ne împiedica să finalizăm investigaţia. Ultimul proces s-a judecat luni dimineaţă, iar instanţa a confirmat faptul că demersurile de blocare a procedurilor nu au avut fundament legal”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Comitetului.

Raportul autorității detaliază mecanismele prin care cele două bănci au încercat să stopeze cursul firesc al anchetei administrative. Una dintre instituții a solicitat judecătorilor permisiunea de a consulta documente confidențiale și protejate, eludând cadrul legal în vigoare. Reprezentanții instituției explică faptul că legislația actuală permite verificarea probatoriului de către instanță doar după ce companiile primesc decizia oficială completă și motivată.

Aceeași entitate a încercat să amâne organizarea ședinței de audieri, moment esențial în care companiile își pot prezenta argumentele înainte de hotărârea finală a Plenului Consiliului Concurenței. În paralel, a doua bancă implicată a solicitat în mod direct oprirea deliberărilor interne și suspendarea redactării documentului oficial de sancționare.

Deși magistrații de la primele instanțe au dat dreptate autorității statului, bătălia juridică nu este pe deplin încheiată. Instituțiile financiare păstrează dreptul legal de a ataca hotărârile luate de Judecătorie și de Curtea de Apel.

„Sentinţele instanţelor nu sunt definitive, băncile putând face recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”, precizează Consiliul Concurenţei.

Hotărârea privind penalizarea celor zece instituții bancare a fost adoptată în cadrul unei ședințe extraordinare a Plenului. Ulterior, fiecare entitate vizată a primit înștiințarea oficială referitoare au cuantumul exact al penalității aplicate.

Ancheta a stabilit că băncile au încălcat grav atât legislația națională a concurenței, cât și normele impuse prin Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene. Coordonarea secretă a comportamentului comercial în procesul de stabilire a dobânzilor de referință a atras amenzi record, valoarea totală a sancțiunilor ridicându-se la 3,73 miliarde lei, echivalentul a aproximativ 710 milioane euro.