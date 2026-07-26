Un adolescent în vârstă de 16 ani a fost imobilizat de polițiști, duminică după-amiază, după ce a provocat un scandal pe aleea Siracuza din stațiunea Mamaia. Potrivit IPJ Constanța, tânărul a devenit agresiv atât față de cei cu care se afla, cât și față de polițiștii ajunși la fața locului.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au anunțat că incidentul a fost semnalat în jurul orei 14.00, printr-un apel care anunța că o persoană provoacă scandal în Mamaia.

„Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au identificat un minor, de 16 ani, care ar fi avut un conflict verbal cu alţi doi prieteni de-ai săi, de asemenea minori. Întrucât tânărul a manifestat un comportament agresiv, recalcitrant şi a refuzat să dea curs solicitărilor legale formulate de către forţele de ordine, necooperând cu acestea, a fost imobilizat în conformitate cu prevederile legale şi condus la sediul poliţiei”, au arătat reprezentanţii IPJ Constanţa.

După intervenția polițiștilor, adolescentul a fost dus la sediul Poliției pentru verificări.

Oamenii legii l-au sancționat contravențional cu o amendă de 1.500 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Recent, un adolescent în vârstă de 16 ani din județul Buzău a fost arestat după ce încercat întrețină raporturi sexuale cu vărul său, un copil de nouă ani.

„Situația de fapt reținută în sarcina inculpatului mai sus menționat constă în aceea că la data de 05.07.2026, inculpatul (...) a încercat să întrețină relații sexuale prin constrângere, cu numitul (...) în vârstă de 9 de ani, profitând de vârsta fragedă a minorului, dar și de relația de rudenie dintre aceștia, fiind veri primari. (...) Inculpatul (...) mai este cercetat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Pătârlagele în cadrul altui dosar penal pentru infracțiunea de viol săvârșit asupra unui minor, constând în acte sexuale repetate exercitate asupra aceleiași persoane vătămate minore în perioada 2024-2025", potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Pătârlagele.