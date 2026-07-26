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Incendiu în Mamaia Nord. Un container folosit de salvamari a fost cuprins de flăcări

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Incendiu în Mamaia Nord. Un container folosit de salvamari a fost cuprins de flăcăriSursă foto: Captură de ecran Facebook
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Din cuprinsul articolului

Un incendiu a izbucnit duminică la un container folosit de salvamari în stațiunea Mamaia Nord. La fața locului au fost mobilizate echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea.

Flăcări la un container al salvamarilor din Mamaia Nord. Ce au găsit pompierii

Potrivit pompierilor, la sosirea echipajelor de intervenție, incendiul din Mamaia Nord se manifesta la materialele depozitate în interiorul containerului.

„La sosirea colegilor la faţa locului, incendiul se manifestă la materiale depozitate în interiorul acestuia. Nu este pericol de propagare”, au transmis pompierii.

Focul a fost srins

Echipajele de intervenție au reușit să stingă incendiul într-un timp scurt, împiedicând extinderea acestuia la alte obiective din apropiere.

În urma incendiului, au ars materialele depozitate în interiorul containerului, pe o suprafață de aproximativ 15 metri pătrați.

Nu au fost raportate victime.

Incendiu la o fabrică din Oradea

Sâmbătă, un incendiu puternic a cuprins hala unei fabrici de mobilă din localitatea Livada de Bihor. Flăcările au mistuit întreaga construcție, cu o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați, iar coloana de fum negru și dens a fost vizibilă de la kilometri distanță, inclusiv din municipiul Oradea.

La locul intervenției au fost mobilizate șase echipaje din cadrul Detașamentelor 1 și 2 de Pompieri Oradea, care au acționat cu trei mașini de stingere, o autospecială ABROLL, o autospecială pentru cercetarea riscurilor chimice, biologice, radiologice și nucleare, precum și cu o ambulanță SMURD.

Potrivit lt. col. Camelia Roșca, la sosirea pompierilor, incendiul se manifesta violent, cuprinzând întreaga hală, existând riscul ca flăcările să se extindă la o construcție aflată în apropiere.

Pompierii au reușit să localizeze incendiul în jurul orei 15.35, limitând propagarea focului către clădirile învecinate. Misiunea de stingere a fost îngreunată de cantitatea mare de materiale combustibile aflate în interiorul halei, care au întreținut ardere

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