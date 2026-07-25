Vacanțele a mii de turiști din Franța și Spania s-au transformat într-o cursă contracronometru pentru a scăpa din calea incendiilor de vegetație care au cuprins sud-vestul Franței și centrul Spaniei. Peste 220.000 de persoane au fost evacuate, iar autoritățile continuă lupta cu flăcările, alimentate de temperaturile extreme și de vântul puternic, potrivit BBC.

Mai mulți turiști au povestit că au fost treziți în toiul nopții de alerte de evacuare, au condus printre flăcări uriașe și au văzut oameni refugiați pe plaje, cu bagajele lângă ei, în așteptarea unor noi instrucțiuni din partea autorităților.

Zac Morrison, un britanic în vârstă de 21 de ani, se afla în vacanță alături de familia sa în Cap Ferret, o peninsulă situată la aproximativ 65 de kilometri de Bordeaux. Acesta spune că a fost trezit de două alerte primite pe telefon, la ora 04:00 și apoi la 06:00, prin care i se cerea să evacueze zona imediat.

„Jandarmeria mergea din ușă în ușă. A fost ca într-un film. A trebuit să luăm tot ce aveam și să plecăm”, a declarat tânărul.

El povestește că, după ce au fugit din calea unui incendiu, familia sa s-a trezit amenințată de un alt focar.

„Am primit patru alerte diferite de evacuare. Ne-am îndepărtat de un incendiu doar ca să ajungem în calea altuia”, a spus Morrison.

Familia s-a refugiat pe o plajă din Arcachon, unde sute de oameni așteptau noi instrucțiuni.

„Sunt oameni pe plajă cu valizele lângă ei. Alții au dormit în școli și depozite până când autoritățile le-au spus că pot pleca”, a relatat turistul.

Acesta spune că încă nu știe dacă își va putea continua vacanța până la jumătatea lunii august.

„Noaptea trecută a plouat, dar se vorbește despre întreruperea alimentării cu energie electrică pe peninsulă. Am auzit că unele case au ars complet într-o singură oră. Este înfricoșător, dar, din păcate, oamenii de aici încep să se obișnuiască”, a adăugat el.

David Morton, directorul unei școli din Marea Britanie, își petrecea concediul împreună cu soția și cei doi fii adolescenți în aceeași zonă. El spune că familia a fost trezită de alertele de pe telefoane și a avut doar câteva minute pentru a pleca.

„Toate telefoanele noastre au început să sune și să afișeze mesaje. Eram anunțați că trebuie să evacuăm imediat și să folosim singurul drum de ieșire din peninsulă”, a povestit acesta.

El a adăugat că familia și-a făcut bagajele în grabă și a părăsit zona cu mașina închiriată.

„Am aruncat pur și simplu totul în valize și în mai puțin de 15 minute eram deja pe drum”, a spus britanicul.

Acesta a explicat că incendiul a ajuns la aproximativ 500 de metri de locul în care se aflau.

„Flăcările erau mai înalte decât pinii din pădure, echivalentul unei clădiri de cinci sau șase etaje. Era clar că incendiul scăpase complet de sub control”, a declarat Morton.

Rebecca Papin, o franțuzoaică cu cetățenie americană, aflată în casa sa de vacanță din Biscarrosse, spune că inițial a observat doar un nor uriaș de fum.

Câteva ore mai târziu, situația s-a schimbat radical.

„În momentul în care am ajuns acasă, avioanele aruncau apă peste incendiu, elicopterele pompierilor zburau deasupra zonei, iar în depărtare era un zid uriaș de flăcări”, a declarat femeia.

Ea susține că nu a primit ordin de evacuare și că a dormit fără să audă alertele emise în timpul nopții.

„Când m-am trezit dimineața eram aproape singură în oraș, pentru că toată lumea fusese evacuată, iar eu rămăsesem acolo”, a spus aceasta.

Potrivit femeii, poliția i-a recomandat să nu părăsească locuința deoarece drumurile principale erau blocate de incendii.

„Polițiștii mi-au spus să nu ies din casă sub nicio formă. Cenușa cădea din cer ca zăpada”, a relatat Papin.

În timp ce incendiile continuă să facă ravagii, zborurile către Bordeaux și Madrid nu sunt afectate, iar Ministerul britanic de Externe nu recomandă, deocamdată, evitarea călătoriilor în Franța sau Spania.

Ministrul francez pentru parteneriate internaționale, Éléonore Caroit, le-a transmis turiștilor că majoritatea regiunilor din Franța sunt sigure.

„Există zone întregi în care nu se întâmplă nimic. Vedem fenomene similare și în Spania sau în alte țări. Eu sunt la Paris și aici nu există probleme, iar majoritatea regiunilor sunt în regulă. Vă rog să veniți în Franța și să nu vă anulați planurile de călătorie. Oriunde vă aflați, informați-vă permanent despre evoluția situației”, a declarat oficialul francez.

În Spania, incendiile din apropierea Madridului au fost descrise de autoritățile regionale drept cele mai grave din istoria regiunii, fiind alimentate de temperaturile extreme, vântul puternic și unirea mai multor fronturi de foc. Un centru al agenției spațiale americane NASA, situat la aproximativ 65 de kilometri vest de Madrid, a fost închis din cauza incendiilor.