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Sezon record de incendii în Franța: Sute de persoane reținute și proteste anunțate de pompierii epuizați

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Sezon record de incendii în Franța: Sute de persoane reținute și proteste anunțate de pompierii epuizațiincendii Franța. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Focul continuă să devasteze suprafețe uriașe, iar statisticile oficiale arată o realitate alarmantă. Majoritatea covârșitoare a incendiilor de vegetație înregistrate în această perioadă au la origine activitatea umană. Doar un procent redus din totalul cazurilor este generat de fenomene naturale, în special de descărcările electrice din timpul furtunilor. În ceea ce privește marile focare care au pârjolit Franța în actualul sezon, primele concluzii ale anchetatorilor indică producerea unor evenimente neintenționate sau din neglijență, conform AFP.

Sezon record de incendii în Franța: Sute de persoane reținute și proteste anunțate de pompierii epuizați

Forțele de ordine au intervenit în forță pentru identificarea celor responsabili de izbucnirea flăcărilor. Bilanțul transmis de autoritățile de la Paris arată că un număr impresionant de persoane au ajuns în custodia poliției sub acuzații de incendiere voluntară sau provocată din culpă. O mare parte dintre cei cercetați nu au atins încă vârsta majoratului. Printre ei se află și un tânăr de numai 15 ani, implicat în cercetările privind tragedia din localitatea Mérignac, unde doi salvatori și-au pierdut viața în timp ce încercau să stingă flăcările.

Incendii Franța

Incendii Franța. Sursă foto: captură video

Tensiuni uriașe între salvatori și autorități

Urmările fizice și psihice ale luptei neîncetate cu flăcările încep să își spună cuvântul în rândul cadrelor de intervenție. Confruntate cu un număr nesfârșit de focare, reprezentanțele sindicale ale salvatorilor au mers la discuții cu conducerea Ministerului de Interne pentru a cere sprijin logistic și suplimentarea resurselor operative. Rezultatul întrevederii nu a fost însă cel așteptat.

„Ajunse la capătul puterilor”, au transmis sindicatele pompierilor profesioniști în urma întrevederii cu reprezentanții guvernului. Reacția salvatorilor a fost promptă după încheierea rundei de negocieri.

„Foarte dezamăgite”, au declarat organizațiile sindicale, care au anunțat deja organizarea unor acțiuni de protest ample pentru perioada următoare.

Coduri de alertă pe suprafețe extinse

Condițiile meteorologice și uscăciunea mențin un risc extrem de ridicat în numeroase regiuni. Sistemul național de monitorizare a incendiilor de pădure indică un pericol maxim în mai multe zone administrative ale țării, în timp ce în peste jumătate din teritoriul francez este menținut un nivel ridicat de alertă. Echipele de intervenție rămân în stare de mobilizare maximă pentru a limita extinderea altor posibile focare.

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