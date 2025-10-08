Legea majoratului online a trecut de Senat. Cum ar putea fi aplicată

Proiectul de lege cu privire la potejarea minorilor pe internet a trecut de prima camera sesizată, mai exact de Senat. Conținutul dăunător pentru dezvoltarea fizică și mintală este prinicpala preocupare a actului normativ

Prin intermediul acestui proiect s-au stabilit și definițiile pentru „conținut dăunător” și „conținut pornografic”. De asemenea părinții trebuie să își dea acordul pentru diferite categorii de vârstă chiar și în online. În prima cameră, proiectul a suferit câteva modificări. „Conținutul dăunător” a fost definit ca cel care promovează violența, ura, pornografia, autovătămarea, dependențele sau exploatarea minorilor.

Iar această listă a fost completată cu tipul de materiale care promovează alcoolul, băuturile energizante, țigările sau alte produse pe bază de nicotină și medicamentele. Modificarea urmărește combaterea efectelor pe care le are accesului minorilor la substanțe care le pot afecta sănătatea. Separat a fost definit și „conținutul cu caracter pornografic” prin trimitere la Legea 196/2003.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, reprezentantul legal al minorului poate solicita furnizorilor de servicii ale societăţii infomaţionale suspendarea sau radierea contului minorului, precum şi restricţionarea accesului minorului la pagini electronice care au conţinut dăunător”, se arată în proiect.

Practic minorul de până la 16 ani nu poate să își creeze conturi personale decat cu acordul parental care este verificabil. Practic a fost eliminată sintagma ”comunicațiile electronice” și s-a definit foarte clar acordul parental. Astfel că este nevoie de acordul explicit al reprezentatului legal al copilului pentru acces la anumit conținut.

A fost introdusă și sintagma de ”major online”, practic minorul de 16 ani, adică persoana care are capacitate deplină de exercițiu în mediul online. De asemenea în proiect se specifică modul în care reprezentanții legali pot interveni. Cererile de acord parental, precum și solicitările de suspendare sau șterege a contului minorului se fac prin ANCOM. Această instituție stabilește în 60 de zile, cum se va implementa acest acord.