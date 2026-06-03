Justitie

Percheziții în dosarul psihologului Ion Duvac. Psihologul este acuzat de viol și agresiune sexuală

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Percheziții în dosarul psihologului Ion Duvac. Psihologul este acuzat de viol și agresiune sexualăIon Duvac. Sursa foto: Facebook/Ion Duvac
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Din cuprinsul articolului

Polițiștii din București au efectuat miercuri dimineață două percheziții domiciliare în dosarul în care psihologul Ion Duvac este cercetat pentru folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, viol și agresiune sexuală.

Anchetatorii au anunțat că bărbatul, în vârstă de 64 de ani, a fost identificat în urma descinderilor și urmează să fie audiat.

Cazul este unul de interes public, având în vedere poziția profesională ocupată de acesta în cadrul Colegiului Psihologilor din România și natura acuzațiilor formulate.

Poliția s-a autosesizat după apariția informațiilor în spațiul public

Potrivit Poliției Capitalei, instituția s-a autosesizat la data de 23 februarie cu privire la posibile fapte de natură sexuală care ar fi fost comise de un psiholog din București.

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„În urma perchezițiilor domiciliare persoana bănuită de comiterea faptelor a fost depistată. Aceasta urmează să fie condusă la sediul structurii, în vederea audierii”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Acuzații privind comportamentul față de paciente

Potrivit informațiilor furnizate de Evenimentul Zilei (EVZ), Ion Duvac este doctor în psihologie și membru al Comisiei de Deontologie și Disciplină din cadrul Colegiului Psihologilor din România.

Acesta este acuzat că ar fi făcut propuneri sexuale explicite unor cliente și că ar fi solicitat fotografii intime încă de la primele ședințe de terapie. Publicația a relatat că deține înregistrări care surprind astfel de discuții, potrivit EVZ.

abuz femei

abuz femei / sursa foto: dreamstime.com

În prezent, acuzațiile fac obiectul anchetei penale, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-ar fi produs faptele reclamate.

Reacția Colegiului Psihologilor din România

În urma apariției informațiilor despre caz, comisiile de specialitate ale Colegiului Psihologilor din România au transmis un punct de vedere public prin care s-au delimitat de orice comportament incompatibil cu exercitarea profesiei.

Reprezentanții instituției au subliniat că activitatea psihologilor se bazează pe respectarea demnității umane, protejarea persoanelor vulnerabile, menținerea limitelor profesionale și interzicerea oricărei forme de abuz sau exploatare.

Colegiul a precizat că se delimitează ferm de orice comportament considerat neetic, abuziv sau inadecvat în relația dintre specialist și beneficiar.

Ancheta este în desfășurare

Dosarul se află într-o etapă incipientă a cercetărilor, iar autoritățile continuă administrarea probelor și audierea persoanelor implicate.

Conform principiului prezumției de nevinovăție, orice persoană cercetată penal este considerată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

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