Cele mai interesante locuri de vizitat în apropiere de București pentru iubitorii de gastronomie oferă mai mult decât un meniu bun. Unele propun degustări de vin și plimbări printre podgorii, altele pun accent pe ingrediente locale, brunch-uri tematice sau rețete tradiționale servite într-un cadru natural. Iată câteva dintre cele mai interesante locuri de vizitat în apropiere de București pentru iubitorii de gastronomie.

Regiunea viticolă Dealu Mare se află la aproximativ o oră sau o oră și jumătate de București și este una dintre destinațiile potrivite pentru cei care vor să descopere vinuri apreciate, conace elegante și meniuri create special pentru degustări.

Zona este cunoscută în special pentru vinurile din soiul Fetească Neagră, iar mai multe crame și domenii oferă tururi, degustări ghidate și experiențe culinare construite în jurul asocierii dintre mâncare și vin.

Casa Timiș se află în Chițorani, județul Prahova, într-un conac de inspirație neoromânească restaurat și înconjurat de viță-de-vie. Domeniul funcționează ca un resort gastronomic și viticol complet, fiind potrivit atât pentru o masă de weekend, cât și pentru un sejur.

Complexul găzduiește mai multe spații culinare, printre care Restaurantul Veranda dintre vii și Restaurantul Rotonda. Meniurile pun accent pe preparate românești reinterpretate, dar și pe mâncăruri gourmet cu influențe internaționale.

Experiența poate fi completată cu degustări de vin ghidate de somelieri. Vinurile proprii și etichetele selecționate pot fi asociate cu meniuri de tip wine pairing, concepute pentru a evidenția aromele fiecărui preparat.

Pe lângă partea gastronomică, domeniul oferă alei pentru plimbare printre vii, spații de cazare în conac și în căsuțele resortului, precum și zone dedicate relaxării și serviciilor SPA.

Vinalia – Conacul din Ceptura este o altă opțiune pentru cei care vor să petreacă timp în regiunea Dealu Mare. Locația se află în mijlocul podgoriei și propune o atmosferă relaxată, potrivită pentru o escapadă în doi sau pentru un weekend alături de prieteni.

Restaurantul folosește inclusiv ingrediente provenite din propria grădină, iar rețetele sunt concepute pentru a pune în valoare vinurile cramei. Astfel, experiența nu se limitează la o simplă masă, ci urmărește asocierea dintre preparate, ingrediente și profilul fiecărui vin.

Lacerta Winery se află în localitatea Fințești, județul Buzău, și se remarcă atât prin vinurile premium, cât și prin arhitectura cramei și priveliștile asupra dealurilor acoperite de viță-de-vie.

Vizitatorii pot participa la tururi ale cramei și la degustări, într-un cadru potrivit pentru cei care vor să afle mai multe despre vinuri și despre procesul de producție. Peisajul transformă locația într-o alegere inspirată pentru o excursie de o zi în afara Bucureștiului.

Pentru cei care vor să combine o masă rafinată cu liniștea naturii, Atra Doftana este una dintre opțiunile aflate la aproximativ o oră și 40 de minute de București.

Locația este amplasată pe malul lacului Paltinu, în Valea Doftanei, iar restaurantul pune accent pe gastronomia sustenabilă și pe conceptul „farm-to-table”. Preparatele sunt realizate în principal cu ingrediente locale și sezoniere, integrate într-un meniu fine dining creativ.

Cadrul natural, apropierea de lac și atmosfera liniștită fac din Atra Doftana o destinație potrivită pentru o masă specială, o aniversare sau un weekend în care principalul obiectiv este relaxarea.

La aproximativ 45 de minute de București se află Singureni Manor, un retreat exclusivist amplasat într-o pădure de stejari din județul Giurgiu.

Locul este cunoscut pentru experiențele ecvestre, dar și pentru brunch-urile tematice și preparatele pregătite la standarde ridicate. Restaurantul Paul’s Horses completează atmosfera domeniului și oferă o experiență gastronomică într-un decor diferit de cel al restaurantelor obișnuite din oraș.

Singureni Manor poate fi ales atât pentru o escapadă culinară, cât și pentru o zi petrecută în natură, departe de aglomerația Capitalei.

Casa Comana se află la aproximativ 45 de minute de București, pe malul lacului, în apropierea Deltei Neajlovului. Destinația este potrivită pentru cei care preferă bucătăria tradițională românească și preparatele din pește.

Cadrul natural relaxant completează experiența culinară, iar vizita poate fi inclusă într-o excursie de o zi în zona Comana. Poziționarea pe malul lacului face ca locul să fie potrivit atât pentru o masă în familie, cât și pentru o ieșire de weekend alături de prieteni.

Casa Timiș, Vinalia și Lacerta Winery sunt potrivite pentru cei atrași de vinuri și domenii viticole, în timp ce Atra Doftana și Singureni Manor oferă experiențe culinare într-un decor retras. Pentru preparate tradiționale și pește, Casa Comana rămâne o variantă accesibilă, aflată la mică distanță de București.

Indiferent de alegere, fiecare dintre aceste destinații poate transforma o simplă ieșire din oraș într-o experiență gastronomică de weekend.