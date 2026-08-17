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Probleme cu programul „Școala după Școală” în București

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Probleme cu programul „Școala după Școală” în BucureștiElevi. Sursa foto: AI
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Elevii din București se întorc la cursuri pe 7 septembrie, odată cu debutul anului școlar 2026–2027, însă pentru mulți dintre cei din ciclul primar programul „Școala după Școală” (SDS) nu va fi disponibil din prima zi. În mai multe unități de învățământ, activitățile de tip after-school sunt programate să înceapă abia în a doua parte a lunii septembrie sau chiar în octombrie.

„Școala după Școală” începe doar când vor fi bani

Situația reprezintă o problemă pentru părinții care nu își permit variantele private, unde costurile pot depăși 2.000 de lei pe lună, în funcție de serviciile incluse. Programul SDS, reglementat prin Ordinul 5.349/2011 și susținut parțial prin finanțări ale administrațiilor locale, este alternativa accesibilă pentru numeroase familii.

Data efectivă la care începe programul diferă însă de la o școală și de la un sector la altul. Printre factorii care influențează calendarul se numără modul în care administrația locală organizează programul, deciziile Consiliului de Administrație al fiecărei școli, recrutarea personalului și contractarea serviciilor de masă.

Probleme în mai multe sectoare

În Sectorul 6, de exemplu, reprezentanții primăriei estimează că SDS nu poate debuta înainte de a doua săptămână de cursuri. Adriana Tran, directoarea Direcției Comunicare, Relații cu Publicul și Cultură, explică faptul că prima săptămână este necesară pentru clarificarea situației elevilor, inclusiv în contextul transferurilor. În acest sector, programul este prevăzut să înceapă pe 14 septembrie, însă unele școli pot opta pentru 1 octombrie, pentru a evita ca pregătirile făcute în grabă să afecteze calitatea serviciilor.

Scoala

Scoala / sursa foto: Freepik

În Sectorul 1, finanțarea nu poate fi stabilită înainte de începerea anului școlar, deoarece autoritățile trebuie să cunoască numărul copiilor înscriși. Ulterior, Consiliul Local aprobă fondurile, iar unitățile de învățământ pot demara achizițiile pentru masa elevilor.

Școala după Școală nu începe în același timp cu școala

Și în Sectorul 2 calendarul depinde de alocarea banilor. Consilierul local Silviu Matei consideră că programul ar putea începe la scurt timp după debutul cursurilor, dacă finanțarea este aprobată rapid. După transferarea fondurilor către Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, școlile pot contracta serviciile necesare.

În Sectorul 3, situația este diferită: fondurile pentru SDS au fost prevăzute încă din ianuarie 2026. Potrivit consilierei locale Andreea Weinerich, mai este necesară doar aprobarea programului printr-o hotărâre a Consiliului Local.

Astfel, deși anul școlar începe pe 7 septembrie, părinții nu au garanția că vor putea beneficia imediat de programul SDS, calendarul fiind influențat de procedurile administrative și de deciziile luate la nivelul fiecărei școli și administrații de sector.

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