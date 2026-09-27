Ce i-a cerut Germania lui Serghei Lavrov: să oprească escaladarea războiului din Ucraina

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, i-a cerut omologului său rus, Serghei Lavrov, să renunțe la „calea periculoasă a escaladării” împotriva Germaniei, Europei și NATO. Întâlnirea a avut loc sâmbătă, 26 septembrie, la New York, în marja Adunării Generale a ONU, pe fondul intensificării atacurilor din războiul din Ucraina.

Discuțiile reprezintă primul contact bilateral de acest fel între miniștrii de Externe ai celor două țări de la invazia rusă pe scară largă din 2022. Oficialii au abordat relațiile dintre Berlin și Moscova, războiul din Ucraina și posibilitatea unui acord privind exporturile de cereale prin Marea Neagră.

Potrivit unor surse din delegația germană, citate de The Guardian, Johann Wadephul i-a transmis lui Lavrov că incidente precum tentativa de atac cu dronă asupra aeroportului Leipzig nu vor diminua sprijinul Berlinului pentru Ucraina.

Relațiile dintre Germania și Rusia, deja profund deteriorate după invazia din 2022, s-au tensionat suplimentar în urma acestui incident. Autoritățile germane au atribuit tentativa de atac Rusiei, în timp ce Moscova a respins acuzațiile.

În cadrul întâlnirii de la New York, Wadephul a cerut Rusiei „să renunțe la calea periculoasă a escaladării față de Germania, Europa și NATO”, conform surselor citate de Reuters.

Ministrul german a insistat asupra necesității unor măsuri concrete pentru reducerea efectelor războiului. El i-a cerut lui Lavrov să facă „tot posibilul pentru a ajunge la un acord privind exporturile de cereale prin Marea Neagră”.

După discuție, Wadephul și-a informat aliații europeni printr-un mesaj consultat de Reuters. Șeful diplomației germane a explicat că a reiterat poziția Berlinului privind războiul de agresiune al Rusiei și a solicitat o încetare imediată și completă a focului.

În mesaj, ministrul a evidențiat urgența unor măsuri privind exporturile de cereale și infrastructura energetică.

Ministrul rus de Externe a minimalizat rezultatul întrevederii. La o conferință de presă organizată sâmbătă, Lavrov a declarat că discuția cu omologul german nu a adus „nimic nou”.

„I-am spus sincer că putea pur și simplu să mă sune și să-mi spună: «Citește-mi declarația»”, a afirmat șeful diplomației ruse. Lavrov a susținut că Wadephul s-a limitat la repetarea poziției publice a Germaniei de condamnare a Rusiei, punând sub semnul întrebării utilitatea întâlnirii.

Ulterior, în discursul susținut în fața Adunării Generale a ONU, ministrul rus a acuzat Germania că este principalul susținător al Ucrainei și că urmărește să devină o putere militară dominantă în Europa.

„Înțelege Berlinul unde ar putea duce acest lucru? Nu a învățat lecțiile celui de-al Doilea Război Mondial?”, a declarat Lavrov, potrivit relatării The Guardian.

În intervenția sa la ONU, Lavrov a apărat războiul dus de Rusia în Ucraina și a criticat statele occidentale. De asemenea, a denunțat ceea ce a descris drept militarizarea Japoniei.

Ministrul rus a transmis că Moscova se va opune prin veto demersurilor Germaniei și Japoniei de a obține locuri permanente în Consiliul de Securitate al ONU. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a susținut pe Telegram că „zeci de diplomați” au venit să-l salute pe Lavrov și să mulțumească Rusiei.

La rândul său, Wadephul a amintit, în discursul său, că o majoritate covârșitoare a statelor membre ale Adunării Generale a condamnat în repetate rânduri invazia rusă.

„Războiul Rusiei vizează viețile a milioane de oameni nevinovați, existența statului și a culturii ucrainene și ordinea de pace europeană”, a declarat ministrul german, cerând negocieri pentru încheierea luptelor.

Întâlnirea diplomatică a avut loc pe fondul intensificării atacurilor aeriene. Potrivit sintezei The Guardian, pozițiile de pe front au rămas în mare parte neschimbate față de anul trecut, însă Rusia și-a continuat loviturile cu rachete, bombe planante și drone. Ucraina a atacat, la rândul său, rafinării și obiective economice rusești cu drone cu rază lungă de acțiune.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut sâmbătă partenerilor internaționali să răspundă mai ferm.

„Este esențial ca partenerii noștri să nu uite: Rusia escaladează în fiecare zi”, a transmis Zelenski. El a avertizat că intensificarea loviturilor rusești impune reacții mai puternice pentru a împiedica extinderea războiului.

În paralel, Donald Trump și-a exprimat speranța că liderul ucrainean va ajunge la un acord cu Vladimir Putin.

Autoritățile ucrainene au anunțat că atacurile rusești de sâmbătă au ucis patru persoane. Separat, autoritățile ruse au raportat trei morți în urma unui atac ucrainean cu drone.

Locuitorii Kievului își fac provizii de alimente, cumpără generatoare și produse de igienă care pot fi folosite fără apă, pregătindu-se pentru o iarnă marcată de atacuri și întreruperi ale alimentării cu energie.

Potrivit The Guardian, mai multe centre de date și sedii ale furnizorilor de internet din capitala ucraineană au fost lovite în cursul săptămânii.

Publicația interpretează aceste atacuri drept o posibilă încercare a Rusiei de a afecta infrastructura digitală de care depind comunicațiile și economia Ucrainei.