Rusia a deschis un nou front în campania sa de distrugere a Ucrainei, vizând în mod direct mai multe centre de date și furnizori de internet din Kiev, într-o încercare evidentă de a paraliza coloana vertebrală digitală a economiei țării.

Odată cu apropierea iernii, oficialii ucraineni se tem de întreruperi masive ale rețelelor vitale care susțin sistemul bancar, plățile electronice și serviciile publice, scrie The Guardian.

Potrivit Ministerului Transformării Digitale din Ucraina, aproximativ 100.000 de gospodării din regiunea Kiev au rămas temporar fără acces la internet în urma loviturilor de miercuri și joi. Escaladarea a atins un punct critic vineri, când un atac cu drone în centrul capitalei a lovit sediul Datagroup, una dintre cele mai mari companii de telecomunicații din țară, incident soldat cu moartea a patru persoane.

„Rusia a vizat centre de date majore ucrainene, încercând să întrerupă fluxul de informații”, a confirmat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha.

Deși infrastructura digitală a mai fost vizată în trecut, amploarea și precizia acestor atacuri reprezintă o premieră în cei aproape cinci ani de război la scară largă.

Campania de distrugere a conectivității a depășit granițele Ucrainei. Autoritățile poloneze au raportat joi că o stație de satelit Starlink din centrul Poloniei, care deservea rețelele ucrainene, a fost incendiată. Oficialii locali au descris incidentul drept un „act de sabotaj” coordonat și legat direct de planurile Moscovei de a izola informațional Kievul.

Menținerea conectivității a fost o prioritate absolută pentru guvernul ucrainean, care a căutat soluții pentru a dota furnizorii de internet cu surse de alimentare de rezervă. Deși rețeaua de internet a Ucrainei este relativ descentralizată, ceea ce previne penele totale la nivelul unor regiuni întregi, frecvența atacurilor ridică temeri majore.

Serhii Sternenko, fost consilier guvernamental și un influent blogger local, a lansat un avertisment clar către populație: „Recomand locuitorilor Kievului să se pregătească treptat pentru iarnă... achiziționând terminale Starlink sau alte mijloace de menținere a comunicațiilor. Scopul rușilor nu este doar să lovească infrastructura energetică a capitalei, ci și să distrugă toate centrele de date și operatorii de internet.”

Asaltul asupra sectorului digital face parte dintr-o ofensivă economică mai amplă. Noile drone cu propulsie cu reacție sunt folosite pentru a distruge depozite logistice, benzinării și infrastructură portuară. Vineri, printre țintele atinse s-a numărat și un depozit aparținând lanțului de restaurante McDonald’s, situat la periferia Kievului.

Industria grea, un pilon istoric al economiei ucrainene, este la rândul ei paralizată. În această lună, ca urmare a loviturilor rusești asupra oțelăriilor și a problemelor energetice, Ucraina nu a reușit să producă nici măcar o singură tonă de oțel – un colaps de producție înregistrat pentru prima dată în ultimul secol.

Pentru a contracara noul val de drone rusești de mare viteză, precum modelul Geran-5, Ucraina are nevoie disperată de sisteme antiaeriene, însă stocurile de rachete Patriot sunt la un nivel critic.

Vineri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat o potențială soluție pe termen lung: președintele american Donald Trump a aprobat acordarea de licențe Ucrainei pentru a produce rachete de apărare antiaeriană Patriot pe teritoriul național. Această mutare ar permite Kievului să își fabrice propriile sisteme cruciale de apărare, însă experții militari avertizează că implementarea unor astfel de linii de producție va dura ani de zile.

Decizia vine pe fondul presiunilor asupra stocurilor proprii ale SUA, suprasolicitate deja de conflictul din Orientul Mijlociu, și după perioade de ezitare din partea administrației Trump cu privire la transferul acestei tehnologii militare.