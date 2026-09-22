Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a participat la New York la o nouă etapă a dialogului internațional privind protecția copiilor în mediul digital. Evenimentul s-a desfășurat în marja Adunării Generale a ONU, context în care aceasta a evidențiat importanța implementării unor reguli de bază unitare. Aceste măsuri au scopul de a oferi o protecție reală celor mici, indiferent de țara din care provin sau de rețelele și aplicațiile pe care le folosesc.

„La invitaţia Primei Doamne a Republicii Turcia, Emine Erdoğan, doamna Mirabela Grădinaru a participat în marja Adunǎrii Generale a ONU, la o nouă etapă a dialogului internaţional privind protecţia copiilor în mediul digital, început la Ankara. Copiii noştri cresc într-o lume în care graniţa dintre real şi digital devine tot mai puţin vizibilă. Învaţă, se joacă, comunică şi descoperă lumea online, iar odată cu aceste oportunităţi apar şi noi responsabilităţi pentru noi, adulţii”, transmite Administraţia Prezidenţială.

Reuniunea la înalt nivel a fost organizată sub patronajul Primei Doamne a Republicii Turcia, în colaborare directă cu UNICEF și Biroul reprezentantului Special al Secretarului General al ONU pentru violența împotriva Copiilor. Temeiul discuțiilor a fost identificarea unor soluții comune prin care comunitatea internațională poate construi un spațiu cibernetic sigur pentru generațiile tinere.

În cadrul discursului susținut, Mirabela Grădinaru a arătat că siguranța copiilor necesită implicarea conjugată a tuturor factorilor de decizie: guverne, companii din sectorul tehnologic, unități de învățământ și familii.

„La Ankara am vorbit despre un principiu simplu: copiii merită, în mediul digital, acelaşi nivel de grijă şi protecţie pe care încercăm să le asigurăm în lumea fizică. La New York, ducem această discuţie mai departe, către responsabilitate comună şi către standarde de protecţie care să nu se oprească la graniţele unei ţări. Copiii noştri trăiesc deja într-o lume digitală fără graniţe. Iar protecţia lor trebuie să poată trece aceste graniţe împreună cu ei”, a afirmat aceasta.

Mesajul central al intervenției a pus accent pe necesitatea ca ritmul de dezvoltare al tehnologiei să fie dublat de măsuri concrete de prevenție și protecție. Adaptarea legislației și a normelor de siguranță online trebuie să depășească barierele geografice pentru a ține pasul cu modul în care copiii interacționează în spațiul virtual.

„Este o responsabilitate pe care o avem faţă de copii şi faţă de lumea în care vor creşte. Iar această responsabilitate începe cu un lucru simplu: să nu lăsăm tehnologia să evolueze mai repede decât grija noastră pentru cei mici”, a mai transmis Mirabela Grădinaru.