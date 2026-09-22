HAI România! Din ce bani vom mai plăti pensiile peste 10 de ani?







Banii românilor stau în depozite bancare, în timp ce Parlamentul de la București și Comisia Europeană pregătesc, fiecare în felul său, mutarea lor către piața de capital. Legea conturilor de economii și investiții, adoptată în septembrie, promite un regim fiscal special pentru economisirea pe termen lung — exact în anul în care Bruxellesul cere statelor membre să pună la treabă „banii leneși" din depozitele europenilor.

Pe fundal: o populație care scade, un sistem public de pensii sub presiune tot mai mare, un orizont al aderării la euro încă nedatat și o iarnă energetică pentru care sistemul românesc nu are un răspuns simplu. Despre cine câștigă și cine riscă din această mutare — o discuție despre economiile, pensiile și facturile fiecăruia dintre noi.

Interlocutor: Daniel Apostol, editorialist și analist economic, director general al Federației Patronale a Energiei #PicaturaDeBusiness #DanielApostol #ContulDeEconomii #CEI #EconomiiPeTermenLung #PiataDeCapital #PensiiPrivate #Pilonul2 #BaniiLenesi #UniuneaEconomiilorSiInvestitiilor #ComisiaEuropeana #TrecereaLaEuro #ZonaEuro #ERM2 #BNR #Inflatie #CrizaDemografica #Natalitate #SistemulDePensii #Energie #Cernavoda #FacturiLaEnergie #SecuritateEnergetica #EconomiaRomaniei #EVZ #HaiRomania