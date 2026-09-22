Politica

Nicușor Dan: „PSD și AUR nu au majoritate împreună.Nu există numai cele două opțiuni”

Nicușor Dan: „PSD și AUR nu au majoritate împreună.Nu există numai cele două opțiuni”Nicușor Dan / sursa foto: arhiva EvZ
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Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la New York, că România se află într-un interval de 10 zile în care atenția trebuie concentrată asupra nominalizării lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Întrebat despre posibilitatea unui guvern PSD-AUR, șeful statului a spus că cele două partide nu au, împreună, majoritate și că există și alte variante, precum un guvern tehnocrat sau unul bazat pe o formulă rotativă.

Nicușor Dan a fost întrebat despre declarația liderului PSD, Sorin Grindeanu, potrivit căreia nu exclude un guvern PSD-AUR până în 2028.

Nicușor Dan: „Suntem într-un interval de 10 zile”

Președintele a spus că, în acest moment, discuțiile trebuie să se concentreze asupra procedurii privind nominalizarea lui Siegfried Mureșan.

„Suntem într-un interval de 10 zile în care, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm numai la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu și dacă se va întâmpla să nu aibă succes, nu există numai cele două opțiuni. Și nici PSD și AUR, împreună, nu au majoritate. Dar nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opțiuni, vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece”, a declarat Nicușor Dan.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan are la dispoziție termenul constituțional de 10 zile pentru a pregăti programul de guvernare și lista miniștrilor.

Ce variante de guvern a menționat Nicușor Dan

Întrebat ce alte variante există pentru formarea unui guvern, în cazul în care nominalizarea lui Siegfried Mureșan nu va avea succes, președintele a răspuns:

„Tehnocrat, rotative și toate astea pe care le știți”.

Nicușor Dan a fost întrebat și ce se va întâmpla dacă Guvernul Siegfried Mureșan nu va primi votul de învestitură în Parlament și dacă va continua discuțiile cu partidele.

Șeful statului a spus că există mai multe ipoteze posibile, dar că, în acest moment, procedura privind actuala nominalizare trebuie dusă până la capăt.

Nicușor Dan: „Eu sper să aibă succes”

„Haideți să ajungem la sfârșit cu această procedură în care suntem. Eu sper să aibă succes. Am spus de la început că e dificil, și, dacă se va întâmpla să nu aibă succes, atunci o să facem din nou toate discuțiile și cu toate ipotezele”, a mai spus Nicușor Dan.

 

 

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