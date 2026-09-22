Cât costă cazarea la cămin pentru studenți în 2026

Studenții care se pregătesc pentru anul universitar 2026-2027 pot plăti de la câteva sute de lei până la peste 1.000 de lei lunar pentru cazare, în funcție de universitate, cămin și tipul camerei. În condițiile în care România are peste 500.000 de studenți, iar căminele de stat oferă aproximativ 100.000 de locuri, o parte dintre tineri trebuie să se orienteze și către variante private sau hoteluri. Tarifele pentru cazarea în căminele universitare sunt influențate și de subvențiile acordate de stat, astfel că sumele plătite lunar diferă de la o instituție de învățământ la alta.

La Politehnica București, studenții de la buget care beneficiază de sprijin suplimentar achită între 100 și 735 de lei pe lună. Pentru cei care primesc subvenția standard, costurile sunt cuprinse între 365 și 1.000 de lei, în funcție de căminul în care sunt repartizați.

Tarife diferite sunt și la Academia de Studii Economice din București. Aici, cazarea costă între 250 și 350 de lei lunar în căminele universității. În cazul căminului Occidentului, destinat doctoranzilor, costurile sunt mai ridicate. O cameră dublă ajunge la 800 de lei, în timp ce pentru o cameră single tariful este de 1.100 de lei. La Cluj-Napoca, studenții Universității Babeș-Bolyai plătesc între 158 și 270 de lei în fiecare lună pentru un loc în cămin.

Și în Timișoara există diferențe în funcție de situația studentului. Cazarea în căminele Politehnicii costă între 230 și 420 de lei pe lună, iar utilitățile sunt incluse în tarif. Pentru studenții proveniți din afara Uniunii Europene, costul ajunge la aproximativ 550 de lei.

La Iași, studenții Universității „Alexandru Ioan Cuza” achită între 190 și 815 lei lunar. La Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, tarifele pentru cazare sunt cuprinse între 340 și 650 de lei.

Numărul locurilor disponibile în cămine rămâne mult sub cel al studenților înscriși în universitățile din România.

În țară sunt peste 500.000 de studenți, însă căminele de stat au o capacitate totală de aproximativ 100.000 de locuri. O parte importantă dintre acestea se află în București. Politehnica București dispune, de exemplu, de 10.500 de locuri de cazare. Universitatea urmează să aibă și 700 de spații noi într-un cămin modern aflat aproape de finalizare.

Mihai Corocăescu, directorul administrativ al universității, a explicat pentru Euronews ce tipuri de camere sunt disponibile în cămine.

„Avem trei tipuri de camere: cu doi în cameră, cu baie proprie, doi în cameră, cu baie la comun, trei în cameră, în toate căminele care sunt în reabilitare PNRR, cu patru în cameră în căminele de la P7 la P11”, explică Mihai Corocăescu pentru publicația Euronews.

Capacitatea limitată a căminelor înseamnă că nu toți studenții pot obține un loc în sistemul universitar de cazare.

Pentru cei care nu sunt repartizați într-un cămin sau preferă mai multă intimitate, rămân variantele de cazare din mediul privat.

O altă soluție este cazarea în hoteluri. Atât ofertele private, cât și cele hoteliere presupun însă, în general, costuri mai mari decât tarifele practicate în căminele universităților.