Montarea unui aparat de aer condiționat pe fațada unui bloc se poate face fără autorizație de construire în anumite condiții, însă proprietarii trebuie să țină cont de regulile privind părțile comune ale imobilului. Legea nr. 50/1991 prevede o excepție pentru instalarea aparatelor individuale de climatizare, dar aceasta nu înseamnă că fiecare proprietar poate interveni asupra fațadei fără să respecte drepturile celorlalți locatari.

Subiectul este reglementat prin mai multe acte normative, printre care Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari și normativul tehnic I5-2022. Aplicarea prevederilor depinde de tipul clădirii, de amplasarea echipamentului și de lucrările necesare pentru instalare.

Potrivit articolului 11, alineatul (1), litera i), din Legea nr. 50/1991, montarea aparatelor individuale de climatizare se numără printre lucrările care pot fi executate fără autorizație de construire.

Scutirea se aplică în condițiile prevăzute de lege, inclusiv în ceea ce privește protejarea structurii de rezistență și a aspectului arhitectural al construcției. Situația este diferită în cazul clădirilor monument istoric sau al celor amplasate în zone protejate, unde există reguli suplimentare privind intervențiile asupra imobilelor.

Prin urmare, faptul că instalarea unui aparat de aer condiționat nu necesită, în mod obișnuit, autorizație de construire nu elimină celelalte obligații legale ale proprietarului.

Un aspect important este că fațada blocului nu aparține exclusiv proprietarului apartamentului în dreptul căruia este montat aparatul.

Articolul 35 din Legea nr. 196/2018 include explicit fațadele în categoria părților comune ale condominiului, alături de acoperiș, terase și structura de rezistență. Prin urmare, intervențiile asupra acesteia trebuie analizate și din perspectiva drepturilor celorlalți coproprietari.

Articolul 39 din aceeași lege stabilește că modificările constructive și utilizarea în alte scopuri a unor părți sau elemente de construcție ale condominiului necesită acordul a două treimi dintre proprietarii membri ai asociației, precum și acordul tuturor proprietarilor direct afectați. Pentru aceste lucrări, legea prevede și obținerea autorizației de construire.

Este important însă de făcut o distincție: aceste condiții nu trebuie aplicate automat oricărei instalări de aparat de aer condiționat. Necesitatea acordurilor depinde de intervenția efectivă asupra fațadei, de modul de fixare a echipamentului și de eventualele modificări constructive.

Amplasarea unității exterioare trebuie să țină cont atât de caracteristicile tehnice ale instalației, cât și de aspectul clădirii.

Normativul I5-2022, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării nr. 173/2023, prevede că unitățile exterioare ale aparatelor de climatizare ar trebui amplasate, pe cât posibil, pe fațade mai puțin însorite și în zone în care impactul asupra aspectului estetic nu este important.

Documentul tehnic stabilește și că amplasarea trebuie gândită astfel încât instalația să funcționeze corespunzător, iar echipamentele să poată fi montate în condiții de siguranță.

Proprietarul care solicită instalarea aparatului trebuie să se asigure că lucrările nu afectează structura clădirii și nu provoacă prejudicii altor locatari.

Articolul 41 din Legea nr. 196/2018 prevede obligația proprietarilor de a obține avizele și autorizațiile necesare înaintea modificărilor constructive și de a nu pune în pericol integritatea structurală a condominiului sau sănătatea populației.

În practică, trebuie acordată atenție și evacuării condensului, fixării corespunzătoare a unității exterioare și nivelului de zgomot produs de echipament. O instalare necorespunzătoare poate genera infiltrații, vibrații sau disconfort pentru locatarii din apropiere.

Înainte de instalarea aparatului de aer condiționat, proprietarul ar trebui să verifice:

dacă imobilul se află într-o zonă protejată sau are statut de monument istoric;

dacă lucrările presupun modificări constructive ale fațadei;

ce prevederi conține acordul de asociere privind utilizarea părților comune;

dacă este necesar acordul asociației și al vecinilor direct afectați;

dacă firma care execută montajul respectă cerințele tehnice și de siguranță.

În cazul în care există neclarități privind natura intervenției, proprietarul poate solicita un punct de vedere de la asociația de proprietari și de la serviciul de urbanism al primăriei.

Legislația face diferența între autorizația de construire și dreptul de utilizare a unei părți comune. Chiar dacă instalarea unui aparat individual de climatizare este exceptată, în anumite condiții, de la autorizare, proprietarul nu este scutit de respectarea regulilor privind coproprietatea, siguranța construcției și protejarea vecinilor.

Prin urmare, verificarea condițiilor de montaj înainte de începerea lucrărilor poate preveni conflictele cu asociația și eventualele probleme juridice.