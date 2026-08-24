Amendă pentru aerul condiționat montat greșit la bloc. Montarea unui aparat de aer condiționat la bloc poate crea probleme atunci când apa rezultată din condens ajunge pe trotuar, pe fațadă sau în dreptul proprietăților vecine. Proprietarii de la parter și etajul 1 trebuie să acorde o atenție deosebită modului în care este evacuată apa, iar un caz din Constanța s-a încheiat cu o amendă de 500 de lei și obligația remedierii instalației.

Instalarea unui aparat de aer condiționat nu se termină odată cu fixarea unității pe fațada blocului. Una dintre problemele care pot apărea este evacuarea apei rezultate din condens, mai ales în cazul apartamentelor aflate la parter sau la primele etaje. Dacă aceasta se scurge pe trotuar, pe clădire sau într-o zonă folosită de vecini, proprietarul poate ajunge în conflict cu ceilalți locatari.

Pentru evitarea unor asemenea situații, apa poate fi colectată în recipiente adecvate sau direcționată printr-un sistem de evacuare. O altă variantă este racordarea corespunzătoare astfel încât condensul să nu ajungă pe spațiul public și să nu afecteze alte proprietăți.

Înaintea montării aparatului, proprietarii trebuie să verifice și regulile asociației de proprietari și să se asigure că instalația nu creează disconfort vecinilor sau pietonilor.

Legea nr. 196/2018 stabilește că proprietarii trebuie să își întrețină instalațiile astfel încât acestea să nu aducă prejudicii celorlalți proprietari din condominiu.

Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 reglementează regimul general al contravențiilor.

Actul normativ prevede printre sancțiunile complementare și „desființarea lucrărilor și aducerea terenului în starea inițială”, însă aplicarea unei sancțiuni trebuie să aibă la bază o contravenție stabilită printr-un act normativ.

Prin urmare, simplul fapt că un proprietar locuiește la parter sau la etajul 1 nu înseamnă că îi este interzis să monteze un aparat de aer condiționat.

Problemele apar atunci când instalația este realizată astfel încât afectează alte persoane sau proprietatea comună.

Un asemenea caz a ajuns și în instanță în județul Constanța. O femeie a fost reclamată de vecini din cauza modului în care erau instalate aparatele sale de aer condiționat.

Apa de condens se scurgea direct deasupra intrării într-o firmă aflată la parterul clădirii. Instanța a stabilit că evacuarea apei nu fusese realizată corespunzător, situația provocând disconfort și risc pentru persoanele care treceau prin zonă și pentru activitatea spațiului comercial.

Femeia a primit o amendă de 500 de lei.

În plus, aceasta a fost obligată să remedieze sistemul de evacuare, astfel încât apa provenită de la aparatele de aer condiționat să nu mai afecteze accesul în clădire și pietonii.

Proprietarii care vor să instaleze un aparat de aer condiționat trebuie să verifice regulile asociației de proprietari și să aleagă o soluție prin care condensul să fie evacuat fără să afecteze spațiile comune sau proprietățile vecine.

Montajul trebuie realizat astfel încât aparatul și sistemul său de evacuare să nu prejudicieze ceilalți proprietari, obligație prevăzută și de legislația privind condominiile.