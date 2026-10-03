Prognoza meteo pentru sâmbătă, 3 octombrie, arată că vremea va rămâne răcoroasă în cea mai mare parte a țării, iar nopțile și diminețile vor fi reci, în special în depresiuni. Temperaturile vor coborî până la -5 grade, în mai multe regiuni se va forma brumă, iar pe litoral vântul va avea intensificări de până la 40-45 km/h. În București, maximele vor ajunge la 20-22 de grade, anunță Administrația Națională de Meteorologie.

Vremea va fi frumoasă în cea mai mare parte a țării, însă dimineața și noaptea temperaturile vor fi scăzute. În depresiunile din estul Transilvaniei, minimele vor coborî până la -5 grade, în timp ce în dealurile Crișanei vor putea ajunge la 13 grade.

Vântul va sufla în general slab și moderat. În prima parte a intervalului sunt însă așteptate intensificări pe litoral, unde rafalele vor putea atinge viteze de 40-45 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade pe litoral și 24 de grade în Banat și Crișana. Diferențele vor fi importante în timpul nopții. Minimele vor coborî până la -5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce în dealurile Crișanei vor putea ajunge la 13 grade.

Ceața se va forma izolat. În Transilvania, Maramureș, sudul Banatului și nordul Moldovei sunt așteptate și condiții de brumă. Astfel, deși temperaturile din timpul zilei vor rămâne în general plăcute în marile orașe, diminețile și nopțile vor fi considerabil mai reci în mai multe regiuni.

În București, ziua de sâmbătă va aduce vreme frumoasă, însă dimineața și noaptea vor fi răcoroase.

Cerul va fi mai mult senin pe parcursul intervalului, iar vântul va sufla în general slab.

Temperatura maximă se va încadra între 20 și 22 de grade. Pe timpul nopții, minima va coborî până la valori cuprinse între 4 și 8 grade.

La munte, valorile termice vor crește ușor față de ziua precedentă și vor ajunge la niveluri ușor mai ridicate decât cele normale pentru această dată.

Chiar și așa, vremea se va menține răcoroasă, iar noaptea și dimineața va fi rece.

Cerul va fi mai mult senin în zonele montane, în timp ce vântul va sufla slab și moderat.