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Prognoza meteo, 2 noiembrie. Vremea se menține frumoasă în aproape toată țara. Nopți răcoroase, brumă și intensificări ale vântului în Capitală

Prognoza meteo, 2 noiembrie. Vremea se menține frumoasă în aproape toată țara. Nopți răcoroase, brumă și intensificări ale vântului în CapitalăToamna. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Prognoza meteo, 2 noiembrie. Veștile oferite de meteorologi indică o perioadă cu vreme predominant frumoasă în cea mai mare parte a țării. Chiar dacă Soarele va fi prezent pe cer, temperaturile din timpul nopții și de la primele ore ale dimineții vor fi vizibil mai scăzute decât normele acestei perioade, în special în regiunile nordice, nord-vestice și centrale.

Prognoza meteo, 2 noiembrie. Cum va fi vremea în țară

Pe parcursul zilei, cerul va prezenta înnorări variabile. Doar izolat, în extremitatea de sud-est a țării, se mai mențin condiții pentru ploi slabe, unde cantitățile de apă vor fi nesemnificative, rămânând sub pragul de 1 l/mp.

Vântul va avea unele intensificări temporare pe parcursul zilei. Cele mai mari viteze se vor înregistra în Dobrogea, în jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei, unde rafalele vor atinge în general 40…50 km/h. În celelalte regiuni, vântul va sufla slab și moderat.

Valorile termice maxime ale zilei se vor încadra între 16 și 24 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi localizate în Banat și Crișana. În schimb, minimele termice vor coborî simțitor, încadrându-se între -4 grade în estul Transilvaniei și 13 grade pe litoral. În orele dimineții și ale nopții, pe arii restrânse, își vor face apariția ceața și bruma.

toamna

toamna / sursa foto: arhiva EvZ

Prognoza meteo pentru București

În Capitală, meteorologii prognozează o vreme predominant frumoasă, dar răcoroasă la începutul și la finalul zilei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, prezentând unele intensificări în timpul zilei, când se vor atinge viteze de 40…45 km/h.

Temperatura maximă din București va ajunge la valori de 20…21 de grade, în timp ce minima nocturnă va coborî până la 6…9 grade.

Ce ne așteaptă mâine: Soare, dar temperaturi scăzute în depresiuni

Vremea se menține frumoasă și în ziua următoare, însă diminețile și nopțile vor rămâne răcoroase, devenind chiar reci în zona depresiunilor. Cerul va fi mai mult senin în aproape toate regiunile, iar vântul va sufla în general slab și moderat, cu mici intensificări de scurtă durată pe parcursul zilei doar în zona litoralului.

Temperaturile maxime la nivel național se vor încadra între 17 grade pe litoral și 24 de grade în regiunile vestice, respectiv în Banat și Crișana. Minimele vor rămâne la fel de scăzute, fiind cuprinse între -4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 12 grade pe litoral și în Dealurile de Vest. Izolat, se vor menține condițiile de formare a ceții și brumei.

În București, ziua de mâine aduce un cer mai mult senin și un vânt care va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de 20…21 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 5 și 8 grade.

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