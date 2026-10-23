Ilhan Omar nu este „numele real” al congresmenei din Minnesota, scrie Fox News. Numele ei real este Ilhan Nur Said Elmi, potrivit a două persoane familiarizate cu ancheta în curs privind congresmena născută în Somalia, inclusiv o sursă din cadrul forțelor de ordine.

Dacă se dovedește în instanță că Omar și-a trăit „întreaga viață sub un pseudonim”, un fost judecător federal de imigrare din Minnesota a declarat că fiecare formular pe care l-a completat vreodată ar putea fi „puns sub semnul întrebării”.

Miercuri, procurorul districtual american pentru Districtul Columbia, Jeanine Pirro, a depus o moțiune prin care solicită să împiedice desigilarea mandatului federal de percheziție pentru locuința congresmenei, solicitată de mai multe instituții media.

Moțiunea susține că guvernul federal nu a terminat încă de executat mandatul de percheziție și că acesta nu ar trebui să fie încă desigilat.

„În fața instanței se află trei cereri de desigilare a materialelor și procedurilor ex parte legate de un mandat federal de percheziție pentru reședința personală din Districtul Columbia a congresmanei Ilhan Nur Said Elmi, alias Ilhan Abdullahi Omar...”, începe moțiunea.

„Acesta nu este numele ei real”, a declarat o sursă când a fost întrebată de ce moțiunea a folosit formularea „alias Ilhan Adbullahi Omar”.

După publicare, un purtător de cuvânt al biroului lui Omar a furnizat o declarație pentru Fox News, contestând raportul.

„Acest lucru este complet fals. Ilhan Omar este numele ei real”, a spus purtătorul de cuvânt.

Într-o a doua declarație, purtătorul de cuvânt al lui Omar a făcut referire la interviul de miercuri seara de la MS NOW, în care Omar a răspuns la întrebarea dacă s-a căsătorit vreodată cu fratele ei.

„Reprezentanta Omar a negat în mod repetat și fără echivoc această teorie a conspirației nefondată și dezgustătoare. A negat-o din nou la MS NOW - și, când a fost presată din nou, a răspuns sarcastic”, a spus purtătorul de cuvânt.

Ea a numit aceste întrebări o „calomnie disperată”. Purtătorul de cuvânt a spus că este „rușinos că presa continuă să dea oxigen acestei minciuni”.

În timpul percheziției reședinței parlamentarei din Washington, D.C., că anchetatorii federali investighează dacă ea sau tatăl ei au comis fraudă la completarea documentelor de imigrare.

Anchetatorii au obținut ADN-ul oficialului ales și i-au confiscat telefonul personal și pașaportul în timpul percheziției din 12 octombrie.

Sora lui Omar, Sahra Noor, a fost interogată săptămâna trecută de anchetatorii federali în legătură cu ancheta, a relatat în exclusivitate Fox News Digital.

Will Chamberlain a postat pentru prima dată moțiunea pe X, speculând că „DoJ consideră că [Omar] este prezent în Statele Unite sub o identitate falsă”.

Fox News a aflat din mai multe surse familiarizate cu ancheta că Omar nu este numele de naștere al congresmanei.

Omar a confirmat public că nu are certificat de naștere.

Într-o biografie oficială a Camerei Reprezentanților din SUA, ziua ei de naștere este trecută ca fiind 14 octombrie 1982 și se precizează că s-a născut în Mogadiscio, Somalia. Ea spune că a venit în SUA cu familia sa ca refugiați, fugind din Somalia sfâșiată de război, în 1995, când era minoră.

Omar nu a fost acuzată de nicio infracțiune, iar materialele prezentate de procurori sunt doar acuzații.

Avocații congresmanei aflate în dificultate nu au răspuns solicitării Fox News de a comenta.

Nathan Hansen, un fost judecător federal de imigrare din Minnesota, a precizat măsura în care presupusa schimbare de nume ar putea afecta cazul împotriva congresmanei.

„Te gândești la toate tipurile de documente pe care cineva ca ea le-ar fi putut completa”, a spus el. „Ar exista cereri federale pentru împrumuturi studențești și ajutor financiar pentru studenți, poate cereri federale legate de locuințe, poate cereri de asistență publică, cereri de pașaport, informații despre pașaport și permis de conducere, informații despre documentele de identitate reale [și] informații despre vot.”

El a spus că, dacă cineva și-a trăit întreaga viață sub un pseudonim, există multe acuzații penale care ar putea fi formulate.

„Uneori s-ar putea spune că aceasta ar fi o acuzație de fraudă electronică, pe care o adaugă întotdeauna”, a spus Hansen. „Și asta e destul de general. Dar, știți, multe dintre aceste documente sunt depuse sub jurământ sub sancțiunea pedepsei pentru mărturie mincinoasă.”

„Dacă acesta nu este un nume legal real, are o oarecare susținere legală, așa că fiecare tip de formular guvernamental pe care l-a completat de-a lungul întregii sale existențe ar putea fi pus sub semnul întrebării”, a spus Hansen.

Reprezentanta pentru cel de-al 5-lea district congresional din Minnesota din Camera Reprezentanților SUA s-a confruntat de mult timp cu acuzații că s-a căsătorit cu fratele ei în scopuri de imigrare.

În 2009, s-a căsătorit legal cu un bărbat pe nume Ahmed Nur Said Elmi. Cei doi s-au despărțit în 2017. În anul următor, a fost aleasă în Congres. În 2020, s-a căsătorit cu al treilea soț al ei, consultantul politic Tim Mynett.

În primul interviu public al lui Omar de la percheziția asupra casei sale, a stat de vorbă cu Chris Hayes de la MS NOW. În timpul acelui interviu, ea a negat din nou aceste acuzații, numindu-le „nebunești”.

„Nu ești deloc rudă cu el?”, a întrebat Hayes. „Nu există vreun sâmbure ciudat de adevăr…?” „Din câte știu eu, nu”, a răspuns ea. În urma percheziției, Omar l-a acuzat pe președintele Donald Trump și administrația sa că o vizează politic.