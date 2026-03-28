JD Vance lansează acuzații privind presupuse fraude de imigrație ale congresmenei Ilhan Omar

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat vineri că reprezentanta democrată Ilhan Omar ar fi comis fraude de imigrație, susținând că aceasta s-ar fi căsătorit cu fratele său pentru a-l ajuta să rămână legal în țară, potrivit New York Post.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul unui podcast și au generat reacții din partea echipei congresmenei.

Într-un interviu acordat podcasterului Benny Johnson, vicepreședintele a afirmat:

Vance a adăugat că subiectul a fost discutat inclusiv cu oficiali de la Casa Albă, menționând că există întrebări legate de eventuale acțiuni legale:

„Cum o investighezi? Cum construiești un caz pentru a face dreptate poporului american?”

Afirmațiile vin într-un context politic tensionat, în care administrația condusă de Donald Trump a inițiat mai multe investigații privind presupuse fraude în programe sociale din statul Minnesota.

Declarațiile vicepreședintelui au fost respinse de biroul congresmenei. Șeful de cabinet al acesteia, Connor McNutt, a declarat:

„Aceasta este o minciună ridicolă și o încercare disperată de a distrage atenția”, criticând totodată motivațiile politice din spatele acuzațiilor.

Reprezentanții lui Omar nu au oferit detalii suplimentare privind acuzațiile, dar au subliniat că astfel de afirmații au mai fost vehiculate în trecut fără a fi confirmate oficial.

Acuzațiile privind viața personală a congresmenei nu sunt noi și datează încă din perioada anterioară campaniei sale pentru Congres din 2018. Ilhan Omar a avut două căsătorii: una religioasă cu Ahmed Abdisalan Hirsi și una legală cu Ahmed Nur Said Elmi, cetățean britanic.

Potrivit unor documente oficiale, Omar s-a căsătorit legal cu Elmi în februarie 2009, iar mariajul a fost dizolvat înainte ca aceasta să își oficializeze relația cu Hirsi în 2018. Omar a descris ulterior relația cu Elmi drept una „scurtă” și a precizat că cei doi au fost separați o mare parte din timp.

De-a lungul anilor, în spațiul public au apărut afirmații potrivit cărora Elmi ar fi fost, de fapt, fratele acesteia, însă aceste informații nu au fost confirmate oficial de autorități.

Vicepreședintele a mai susținut că Omar „s-a aflat în centrul unora dintre cei mai problematici fraudatori din comunitatea somaleză”, sugerând că ar fi necesare investigații suplimentare.

În paralel, administrația federală a inițiat verificări privind posibile fraude în programe sociale, inclusiv servicii de îngrijire a copiilor și Medicaid, cu pierderi estimate la nivelul contribuabililor de ordinul miliardelor de dolari.

De asemenea, au fost raportate investigații privind situația financiară a congresmenei și a soțului său, Tim Mynett, după ce declarațiile financiare au indicat o creștere semnificativă a averii cuplului.

Frauda matrimonială în scop de imigrație este considerată infracțiune federală în Statele Unite și poate fi sancționată cu până la cinci ani de închisoare și o amendă de 250.000 de dolari.

Până în prezent, nu există informații publice privind deschiderea unui dosar penal oficial împotriva congresmenei Ilhan Omar în legătură cu aceste acuzații.