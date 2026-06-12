Justitie

Au plătit mașinile, dar nu le-au primit niciodată. Prejudiciul din dosar depășește 9 milioane de lei și 347.000 de euro

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Au plătit mașinile, dar nu le-au primit niciodată. Prejudiciul din dosar depășește 9 milioane de lei și 347.000 de euromasini / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Un administrator al unei societăți comerciale din Arad este cercetat după ce ar fi încasat bani de la 83 de persoane pentru autoturisme care nu au mai fost livrate, potrivit IPJ Arad.

Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 9 milioane de lei și 347.000 de euro, iar suspectul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad a anunțat vineri că polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Arad și procurorul de caz au efectuat, în 10 iunie, mai multe percheziții domiciliare în municipiul Arad.

Descinderile au vizat locuința administratorului unei firme și sediul societății, într-un dosar care vizează infracțiuni de abuz de încredere, bancrută simplă, bancrută frauduloasă și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.

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Prejudiciu estimat la peste 9 milioane de lei

Potrivit procurorilor, până în această etapă a urmăririi penale au fost identificate 83 de persoane vătămate care au reclamat că au încheiat contracte de vânzare-cumpărare pentru achiziția unor autoturisme.

Anchetatorii susțin că administratorul firmei L.M.R.A. SRL Arad, identificat cu inițialele L.A.V., i-ar fi indus în eroare pe clienți în momentul semnării și executării contractelor. Deși aceștia au achitat sumele convenite, autoturismele nu le-ar fi fost livrate nici până în prezent.

Operațiunea Jupiter

Operațiunea Jupiter / sursa foto: captură video

Conform datelor comunicate de Parchet, prejudiciul total estimat se ridică la 9.185.362,91 lei și 347.665 de euro.

Percheziții și măsuri asigurătorii

În urma activităților desfășurate la începutul săptămânii, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore în data de 10 iunie.

Ulterior, procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Totodată, autoritățile au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor acestuia până la concurența valorii prejudiciului estimat.

Măsura are rolul de a garanta recuperarea eventualelor sume stabilite în cursul procesului penal și de a proteja interesele persoanelor vătămate.

Dosarul face parte din Operațiunea Jupiter

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, activitățile desfășurate în acest dosar au fost realizate în cadrul Operațiunii „Jupiter”, acțiune coordonată la nivel național de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Operațiunea reunește în această perioadă sute de percheziții și activități investigative în mai multe județe ale țării, având ca scop combaterea unor forme grave de criminalitate.

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