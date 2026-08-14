Google lansează un nou model Gemini. Cât costă și ce aduce nou

Google a lansat joi Gemini 3.7 Flash, un nou model de inteligență artificială orientat în special către programare și automatizarea sarcinilor de business. Compania din grupul Alphabet îl prezintă drept o soluție mai accesibilă pentru firmele care construiesc sisteme AI autonome, capabile să planifice acțiuni, să folosească instrumente software și să execute procese complexe cu intervenție umană redusă.

Modelul apare la numai trei săptămâni după lansarea Gemini 3.6 Flash și vine cu îmbunătățiri pentru activitățile de programare.

Potrivit Google, noua versiune oferă rezultate mai bune pentru identificarea și corectarea erorilor, rezolvarea problemelor și generarea de cod pregătit pentru utilizare în producție. Compania încearcă să accelereze adopția Gemini 3.7 Flash și printr-o politică de preț mai agresivă. Până la sfârșitul anului, modelul va fi disponibil la un tarif promoțional de 0,75 dolari pentru un milion de tokenuri de intrare și 3,75 dolari pentru un milion de tokenuri de ieșire.

Costurile sunt la jumătate față de nivelul inițial stabilit pentru Gemini 3.6 Flash.

Gemini 3.7 Flash este introdus imediat și în Gemini Spark, serviciul Google bazat pe agenți AI și disponibil prin abonament. Platforma poate fi utilizată de clienții Google AI Pro și Ultra din peste 160 de țări.

În timp ce Google extinde gama Flash, compania nu a oferit informații noi despre data lansării Gemini 3.5 Pro, modelul premium aflat în așteptare. Google anunțase în luna iulie că versiunea era testată împreună cu parteneri și că urma să fie disponibilă ”în curând”.

Investitorii urmăresc atent lansarea, considerată importantă pentru capacitatea Google DeepMind de a ține pasul cu rivalii OpenAI și Anthropic. Presiunea asupra companiei a crescut în ultimele luni, iar cofondatorul Sergey Brin le-a cerut angajaților-cheie care lucrează în zona AI să își concentreze eforturile asupra dezvoltării Gemini.

Alphabet încearcă astfel să reducă diferența față de principalii competitori din domeniu.

Săptămâna trecută, Google a anunțat și o restructurare majoră la nivelul conducerii Google DeepMind.

Demis Hassabis a fost înlocuit la conducerea diviziei de adjunctul său, Koray Kavukcuoglu.

În același timp, cei doi lideri tehnici inițiali ai proiectului Gemini au părăsit compania pentru a fonda un startup. Directorul general al Google, Sundar Pichai, a apărat strategia companiei în inteligență artificială în timpul prezentării rezultatelor financiare din iulie.

Pichai a respins atunci temerile potrivit cărora Google ar fi rămas în urmă în competiția AI, în special în zona programării.