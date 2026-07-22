Google pregătește o nouă funcție pentru Google Maps, care ar putea transforma aplicația într-un asistent de călătorie bazat pe inteligență artificială. Prin integrarea cu Gemini, serviciul ar urma să ofere recomandări personalizate folosind informații precum zborurile, rezervările, evenimentele și alte planuri ale utilizatorilor, potrivit Computerhoy.20minutos.es.

Indiciile privind noua funcție au fost descoperite într-o versiune beta a Google Maps, unde au apărut referințe la integrarea aplicației cu mai multe servicii din ecosistemul Google.

Potrivit informațiilor descoperite în versiunea de test, Google Maps ar putea fi conectat la servicii precum Gmail, Google Calendar, Google Foto și Google Drive.

Prin intermediul funcției Personal Intelligence din Gemini, aplicația ar putea analiza informațiile disponibile în contul utilizatorului pentru a înțelege mai bine planurile acestuia și pentru a oferi sugestii adaptate fiecărei situații, mai arată sursa.

Astfel, în loc să funcționeze independent, serviciile Google ar putea colabora pentru a genera recomandări bazate pe contextul fiecărui utilizator.

Gemini utilizează deja funcția Personal Intelligence pentru a corela informații din aplicațiile conectate și pentru a furniza răspunsuri personalizate.

Integrarea acestei tehnologii în Google Maps ar permite afișarea unor informații relevante despre rezervări, zboruri, întâlniri sau alte activități programate, astfel încât utilizatorii să primească recomandări mai precise în funcție de planurile lor.

Una dintre funcțiile care ar beneficia cel mai mult de această integrare este Ask Maps, instrumentul bazat pe Gemini care permite utilizatorilor să adreseze întrebări despre destinații, locuri și călătorii.

Odată cu accesul la informațiile personale disponibile în celelalte aplicații Google, Ask Maps ar putea oferi răspunsuri adaptate fiecărui utilizator, în locul recomandărilor generale disponibile în prezent. Google nu a confirmat, deocamdată, când va fi disponibilă această funcție.