Schimbări importante în Google Maps. Ce funcții noi au apărut pentru utilizatori

Google aduce schimbări importante în aplicația Maps, introducând o funcție conversațională bazată pe inteligență artificială, dar și o experiență de navigație mult mai clară și intuitivă. Noua opțiune „Ask Maps” („Întreabă Maps”), construită cu ajutorul tehnologiei Gemini, le permite utilizatorilor să comunice cu aplicația, în timp ce actualizarea „Navigație imersivă” are hărți 3D detaliate, indicații mai ușor de urmărit și informații mai utile despre traseu.

Noua funcție schimbă modul în care oamenii folosesc aplicația. În loc să introducă doar căutări scurte, utilizatorii pot pune întrebări complete, ca într-o conversație. De exemplu, cineva poate întreba unde își poate încărca telefonul fără aglomerație sau dacă există un teren de tenis public iluminat disponibil seara.

Funcția este utilă și pentru planificarea rapidă a călătoriilor. Poți cere sugestii pentru opriri pe traseu, iar aplicația îți oferă rute, timpi estimați de sosire și recomandări din experiențele altor utilizatori. Astfel, Maps devine mai mult decât un simplu GPS, transformându-se într-un ghid de drum inteligent.

Unul dintre avantajele noii funcții este faptul că răspunsurile sunt personalizate. Aplicația ține cont de locurile căutate sau salvate anterior și adaptează sugestiile în funcție de acestea. De exemplu, dacă un utilizator preferă restaurantele vegane, recomandările vor include astfel de opțiuni, fără a mai fi nevoie de filtre suplimentare. În acest fel, experiența devine mai rapidă și mai relevantă pentru fiecare persoană.

Funcția este disponibilă treptat în SUA și India, pe Android și iOS, urmând să ajungă și pe desktop.

Pe lângă componenta de inteligență artificială, Google Maps primește și o actualizare vizuală importantă. Noua „Navigație Imersivă” introduce o reprezentare 3D a traseului, în care utilizatorii pot vedea clădirile din jur, pasajele și relieful.

Aplicația evidențiază detalii esențiale precum benzile de circulație, trecerile de pietoni, semafoarele și indicatoarele de oprire, oferind o imagine mai clară asupra drumului. În plus, zoomul inteligent și clădirile transparente ajută șoferii să anticipeze din timp manevrele mai dificile.

Google a îmbunătățit și modul în care sunt oferite indicațiile vocale. Instrucțiunile sunt acum formulate mai clar și mai apropiat de limbajul obișnuit, ceea ce le face mai ușor de urmărit în trafic. În același timp, aplicația explică diferențele dintre rutele alternative, cum ar fi alegerea între un drum mai lung, dar mai liber, sau unul mai rapid, dar cu taxă. Utilizatorii primesc și alerte în timp real despre problemele de pe traseu, precum accidente sau lucrări, pe baza datelor din comunitățile Google Maps și Waze.

Maps oferă acum o experiență mai completă înainte și în timpul deplasării. Utilizatorii pot vedea zona în avans prin imagini Street View și pot primi sugestii despre unde să parcheze. Pe măsură ce se apropie de destinație, aplicația indică intrarea corectă în clădire, parcările din apropiere și partea potrivită a străzii, reducând incertitudinea din ultimele momente ale călătoriei.

„Echipa noastră și-a propus să regândească experiența de condus, eliminând incertitudinea din timpul deplasărilor”, a declarat Miriam Daniel, vicepreședinte Google Maps, într-un briefing cu jurnaliștii. „Navigația imersivă reprezintă o transformare completă a experienței de navigare. Include elemente vizuale redesenate, informații reale livrate exact la momentul potrivit și ghidare mai intuitivă.”

Noile funcții vin după ce Google a început deja să integreze tehnologia Gemini în Maps, permițând aplicației să răspundă la întrebări despre locuri, să ofere informații utile și să ajute la organizarea activităților.

În plus, combinația dintre inteligența artificială și imaginile Street View permite oferirea unor indicații mai intuitive, folosind repere vizuale precum benzinării, restaurante sau clădiri cunoscute, nu doar distanțe. Prin aceste actualizări, Google Maps devine tot mai mult un asistent inteligent de drum, capabil să înțeleagă nevoile utilizatorilor și să ofere soluții rapide și personalizate, într-un mod cât mai natural.