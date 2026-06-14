Un vaccin creat cu ajutorul inteligenței artificiale, care ar putea oferii o protecție mai largă împotriva mai multor tipuri de coronavirus și ar putea ajuta la pregătirea pentru viitoare epidemii, a trecut primul său studiu clinic pe oameni, conform foxnews.com.

Cercetătorii de la Universitățile din Cambridge și Southampton au dezvoltat un „vaccin universal” conceput pentru a proteja împotriva mai multor coronavirusuri din grupul Sarbeco.

Reprezentanții universității au explicat într-un comunicat de presă că acesta reprezintă „grupul mare de virusuri care apar în natură, inclusiv SARS-CoV-2, cel care a provocat pandemia de COVID”. Vaccinurile tradiționale trebuie actualizate în permanență pe măsură ce virusurile suferă mutații, iar acest proces este „ca un câine care își urmărește coada”, după cum a declarat profesorul Saul Faust de la Universitatea din Southampton, investigatorul principal al studiului.

„Virusurile, precum cel gripal, coronavirusurile și grupul Ebola evoluează continuu, iar în momentul în care vaccinurile sunt lansate, acestea pot fi slab potrivite – actualul sistem de vaccinare reactiv se străduiește să țină pasul”, a explicat Faust.

Un antigen este ingredientul activ dintr-un vaccin, menit să declanșeze un răspuns al sistemului imunitar și să combată infecția. Conform comunicatului, oamenii de știință ai universității au înregistrat toate datele disponibile privind secvențele genetice pentru coronavirusurile Sarbeco și au utilizat inteligența artificială pentru a proiecta un „super-antigen”. Acesta conține caracteristicile antigenice „comune pentru întregul grup de virusuri – inclusiv pentru cele care nu au apărut încă”.

Studiul clinic al vaccinului s-a dovedit a fi sigur și a declanșat un răspuns imunitar la 39 de voluntari sănătoși. Acest succes marchează „pentru prima dată când un vaccin a cărui componentă activă a fost proiectată în întregime prin simulări pe calculator a fost testat pe oameni”, se menționează în comunicat.

Vaccinul utilizat în cadrul testelor a fost administrat prin intermediul unui jet microfluidic, care livrează imunizarea prin piele cu ajutorul unui flux minuscul de lichid la înaltă presiune, fără a fi necesar un ac. Cercetătorii au afirmat că această metodă ar putea face ca procesul să fie „mai rapid și mai ușor de realizat la un număr mare de oameni”.

„Această nouă clasă de vaccinuri universale este pregătită pentru viitor”, a declarat Faust. „Ele nu numai că protejează împotriva mai multor variante simultan, dar potențial și împotriva virusurilor înrudite care nu au apărut încă și nu s-au transmis la oameni. Dacă putem dezvolta și avansa clinic această nouă clasă de vaccinuri înainte de începerea unui focare de virus, milioane de vieți ar putea fi salvate, carantinele evitate și economia păstrată”.

Pe de altă parte, unii experți au ridicat îngrijorări generale cu privire la utilizarea inteligenței artificiale în medicină, în special atunci când este vorba despre luarea deciziilor clinice, nu neapărat despre dezvoltarea vaccinurilor. Anumite grupuri de oameni pot fi subreprezentate în datele pe care se bazează IA, ceea ce poate duce la rezultate părtinitoare, au afirmat unii specialiști.

De asemenea, inteligența artificială produce uneori informații eronate, numite „halucinații”, iar stabilirea răspunderii pentru erorile medicale în astfel de situații este o chestiune complexă. Alți experți și-au exprimat îngrijorarea cu privire la confidențialitatea pacienților, precum și cu privire la necesitatea unui raționament uman care să ia în considerare întregul istoric medical al unui pacient, mai degrabă decât un singur set de date.