Vremea

Cum va fi vremea până la jumătatea lunii septembrie. Cele mai noi date ANM

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Cum va fi vremea până la jumătatea lunii septembrie. Cele mai noi date ANMPrognoza meteo. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

România se va confrunta cu temperaturi peste valorile climatologice în cea mai mare parte a țării în următoarele patru săptămâni, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Cele mai consistente abateri sunt prognozate în regiunile din vest și centru, în timp ce regimul precipitațiilor va avea o evoluție diferită de la o săptămână la alta.

Estimările Administrației Naționale de Meteorologie vizează perioada 17 august – 14 septembrie și indică o continuare a vremii mai calde decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului.

Prognoza ANM pentru 17-24 august: căldură și deficit de precipitații

Prima săptămână va aduce temperaturi peste media specifică perioadei în cea mai mare parte a țării. Cele mai mari diferențe față de normal sunt prognozate în vest și centru. În sud-est, valorile termice ar urma să fie apropiate de cele obișnuite.

În privința ploilor, meteorologii anticipează un deficit la nivel național, situația urmând să fie mai accentuată în regiunile montane.

24-31 august: temperaturi ridicate, precipitații apropiate de normal

În ultima săptămână a lunii august, vremea va rămâne mai caldă decât normalul în majoritatea regiunilor, cu cele mai mari abateri în vestul și centrul țării.

Cantitățile de precipitații vor reveni, în general, în apropierea valorilor normale. În zonele montane și în regiunile vestice există posibilitatea ca acestea să fie chiar ușor mai ridicate decât media perioadei.

caldura

caldura / sursa foto> dreamstime.com

ANM: Săptămâna 31 august – 7 septembrie aduce temperaturi ușor peste medie în vest, nord și centru

La începutul lunii septembrie, meteorologii estimează o vreme ușor mai caldă decât normalul în vest, nord și centru. În celelalte regiuni, temperaturile medii ar urma să se mențină în jurul valorilor specifice perioadei.

Pentru precipitații, estimările indică valori apropiate de normal în întreaga țară.

7-14 septembrie: căldura persistă

În ultima săptămână analizată, temperaturile medii vor fi în continuare ușor peste cele normale în cea mai mare parte a României. Cele mai pronunțate abateri sunt așteptate în regiunile intracarpatice.

În ceea ce privește ploile, cantitățile estimate se vor situa în jurul mediilor climatologice în toate regiunile.

Astfel, prognoza pentru intervalul 17 august – 14 septembrie indică o perioadă predominant mai caldă decât normalul, în timp ce deficitul de precipitații este așteptat în special în prima săptămână.

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