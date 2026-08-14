Percheziții EPPO în România. Sunt investigate posibile fraude de 7 milioane de euro la proiecte IT

Parchetul European (EPPO) a desfășurat joi 19 percheziții în România, într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudare a unor proceduri de achiziție publică aferente unor proiecte IT finanțate din fonduri europene. Valoarea cumulată a proiectelor investigate se ridică la aproximativ 7 milioane de euro.

Ancheta este coordonată de biroul EPPO din București și vizează 29 de proiecte derulate cu finanțare prin Mecanismul de Redresare și Reziliență al Uniunii Europene (RRF), precum și prin Programul Operațional Capacitate Administrativă – Investiții Teritoriale Integrate (ITI Delta Dunării).

Proiectele analizate presupuneau contractarea unor servicii de consultanță în domeniul IT, achiziția de software și dezvoltarea infrastructurii informatice. Printre beneficiarii acestor investiții se află primării și consilii județene.

Potrivit procurorilor europeni, există suspiciuni că o rețea infracțională ar fi intervenit asupra procedurilor de achiziție pentru a asigura atribuirea contractelor către anumiți furnizori stabiliți anterior.

În centrul investigației se află proiecte care vizau, printre altele, soluții de infrastructură cloud destinate administrației publice. Anchetatorii verifică dacă procedurile au fost concepute sau manipulate astfel încât anumite companii să beneficieze de un avantaj în fața celorlalți participanți.

O altă direcție a anchetei privește documentațiile întocmite de firmele de consultanță implicate. EPPO afirmă că, în cazul mai multor proiecte, au fost observate asemănări semnificative între documente, atât în privința conținutului și structurii, cât și a persoanelor care apar ca autori.

Aceste similitudini i-au determinat pe anchetatori să verifice ipoteza potrivit căreia aceleași materiale ar fi fost refolosite în mod repetat pentru mai multe proiecte.

Procurorii examinează și posibilitatea ca, în cadrul procedurilor de achiziție, să fi fost depuse documente false, incomplete sau care conțineau informații inexacte.

EPPO nu a făcut publice, până în prezent, numele persoanelor sau companiilor investigate. De asemenea, instituția nu a precizat care sunt localitățile și autoritățile publice implicate în cele 29 de proiecte.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul structurii de suport a EPPO din România și al mai multor structuri ale Poliției Române. La acțiune au participat Direcția Operațiuni Speciale, serviciile de operațiuni speciale din Iași și Timișoara, precum și structurile de investigare a criminalității economice din Brașov, Iași, Argeș și Constanța.

În operațiune au fost implicate și Serviciul de Investigații Criminale Ilfov și Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a contribuit la anchetă prin furnizarea unei analize operaționale.