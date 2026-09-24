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Cutremur de 5,4 în Turcia. Seismul a fost resimțit în mai multe provincii

Cutremur de 5,4 în Turcia. Seismul a fost resimțit în mai multe provinciiCutremur. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Un cutremur cu magnitudinea 5,4 s-a produs joi dimineață în provincia Șanlıurfa, în sud-estul Turciei. Seismul a fost resimțit în mai multe provincii din apropiere, însă primele verificări nu au indicat victime sau pagube majore, potrivit Agenției pentru Gestionarea Dezastrelor și Situațiilor de Urgență din Turcia (AFAD).

Cutremurul s-a produs la ora locală 10:40, în districtul Karaköprü din provincia Șanlıurfa, la o adâncime de 7,39 kilometri, conform datelor AFAD. Seismul a fost resimțit inclusiv în provinciile Adıyaman, Malatya, Diyarbakır și Gaziantep.

Cutremurul din Șanlıurfa a fost resimțit în mai multe provincii

AFAD a transmis că, după seism, nu fusese raportată nicio situație negativă, iar echipele continuau verificările în teren. Guvernatorul provinciei Șanlıurfa, Hasan Şıldak, a declarat că primele evaluări nu indicau pierderi de vieți omenești sau prăbușiri de clădiri.

În zona Pınarbaşı, din districtul Karaköprü, au fost semnalate fisuri minore în tencuiala unor clădiri, potrivit informațiilor transmise de autoritățile locale.

Oamenii au ieșit din locuințe și din spațiile în care se aflau, de teama unor eventuale replici, iar autoritățile au continuat verificările în localitățile afectate de seism.

Diferențe între magnitudinile raportate

AFAD a stabilit magnitudinea cutremurului la 5,4 și adâncimea la 7,39 kilometri. Institutul Kandilli a raportat inițial o valoare diferită, indicând o magnitudine de 5,8, ulterior revizuită la 5,5, și o adâncime de 5,1 kilometri.

În articol este folosită valoarea AFAD, agenția oficială turcă pentru gestionarea dezastrelor.

Cutremurul din Turcia amintește de seismele puternice din regiune

Sud-estul Turciei a fost grav afectat de cutremurele produse în februarie 2023. Seismele au provocat atunci peste 53.000 de decese în Turcia și au distrus sau avariat grav numeroase localități din regiune.

În iulie anul trecut, un alt cutremur cu magnitudinea 5 a fost înregistrat în provincia Malatya. Seismul a fost resimțit în mai multe provincii învecinate, fără să provoace victime sau pagube importante.

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