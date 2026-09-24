INSEMEX Petroșani rămâne fără director din cauza jocurilor politice la Ministerul Educației

Institutul care se ocupă la Petroșani de toate expertizele importante legate de explozii și incendii majore, urmează să fie condus de un nou director, după ce actualului director i se încheie mandatul mâine, 25.09.2026. Numai că mâine nu are cine să preia conducerea din cauza unor jocuri politice de culise la nivelul Ministerului Educației. EvZ a documentat subiectul și a aflat toate detaliile acestei mize care lasă institutul unde se realizează toate expertizele de la marile incendii fără director general. Asta înseamnă blocaj inclusiv în plata salariilor angajaților.

La Insemex s-a demarat o procedură de evaluare formală fiind făcută către Ministerul Educației o recomandare. Ministrul, însă, nu a semnat ordinul de numire până acum, ceea ce este anormal.

În ciuda faptului că aceasta a fost decizia tehnică a Consiliului de Administrație, la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, ministrul Mihai Dimian nu a validat până acum această numire. Astfel, la acest moment interimatul este blocat.

Conform informații pe care EvZ le deține, evaluarea derulată de Consiliul de Administrație a avut la bază criterii legate de profesionalism și a vizat activitatea celor doi candidați aflați în competiție pentru șefia institutului.

Unul este Daniel Pupăzan, directorul tehnic și președintele Consiliului Științific, care are o vechime de zece ani în funcții de conducere tehnică și științifică în cadrul institutului.

Cel de-al doilea este Sorin Burian, șef de departament la INSEMEX. Surse din minister afirmă, pentru EvZ, că șeful de departament are experiență managerială mult mai redusă decât candidatul recomandat, dar ar fi susținut de PNL.

“Din acest motiv există la această oră blocajul la Ministerul Educației. Se dorește ca politicul să-și impună omul la interimat, preferat de ministrul Educației”, au declarat surse din minister.

După ce Consiliul de Administrație a realizat evaluarea, care a fost considerată cât se poate de transparentă, a urmat nominalizarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, făcută în urma selecției candidaților eligibili pentru funcția de director. Ambele instituții au înclinat balanța către Pupăzan, care are experiență managerială mai mare. Numirea acestuia întârzie, însă, să fie făcută de către ministrul Educației.

Mâine, 25 septembrie, mandatul actualului director general, dr.ing.George Găman, expiră. Iar la INSEMEX, din cauza blocajului numirii unui interimar în locul lui Găman, se va crea la nivelul institutului un blocaj institutional care va afecta funcționarea în parametrii optimi a institutului.

INSEMEX Petroșani este singurul institut de cercetare specializat în securitate minieră și protecție antiexploziă. Aici se face certificarea echipamentelor destinate mediilor cu pericol de explozie și în expertiza tehnică a evenimentelor din industria minieră, aici s-au realizat întotdeauna cele mai greme expertize în incendii, precum cazul Colectiv și incendiul de la Matei Balș sau de la alte spitale.

Din cauza blocajului de la minister, care pare să aibă o miză politică în spatele ușilor închise, INSEMEX, care e o instituție de importanță strategică națională, va intra în vria problemelor tehnice și de buget.

EvZ l-a contactat telefonic pe directorul general George Găman, întrebând ce se va întâmpla de mâine cu institutul. Răspunsul său confirmă situația expusă mai sus.