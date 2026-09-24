Unai Iparragirre va prelua, de la 1 octombrie, funcția de director de programe al PRO TV. El va coordona echipa de programe și strategia de conținut pentru PRO TV și VOYO, având responsabilități inclusiv în selecția și dezvoltarea formatelor.

În noua funcție, Unai Iparragirre va avea responsabilitatea dezvoltării strategiei de programe și a portofoliului de conținut pentru PRO TV și VOYO. Printre atribuțiile sale se numără achiziția și selecția de formate, precum și dezvoltarea grilei de programe.

Iparragirre are peste 25 de ani de experiență în televiziune și streaming și a ocupat mai multe poziții de conducere în industria media europeană.

Acesta a fost Head of Programming la Mediaset Spain, unde a coordonat strategia pentru Telecinco și portofoliul de canale. Ulterior, a ocupat funcția de Head of Channels & Streaming la EITB, având responsabilități pentru cinci canale liniare și serviciile OTT.

De asemenea, Unai Iparragirre a fost Vice President la Discovery Communications EMEA. Experiența sa profesională include proiecte din zona de ficțiune, entertainment și reality, precum și dezvoltarea unor platforme de streaming și strategii menite să crească audiențele.

Noul director de programe al PRO TV spune că își dorește să contribuie la dezvoltarea conținutului destinat atât telespectatorilor de televiziune, cât și publicului de streaming.

„Sunt foarte încântat să mă alătur PRO TV, liderul pieţei media din regiune, şi să fac parte din CME, unul dintre cele mai puternice grupuri de media şi entertainment din Europa Centrală şi de Est. Abia aştept să lucrez alături de Christian şi de întreaga echipă şi să contribui, prin experienţa acumulată la nivel internaţional, la continuarea succesului PRO TV, creând conţinut care să rămână relevant pentru public, atât la TV, cât şi în streaming”, declară Unai Iparragirre.

CEO-ul PRO TV, Christian Anting, consideră că experiența acumulată de Iparragirre pe piețele europene va contribui la dezvoltarea strategiei de conținut a companiei.

„Ne bucurăm să-l avem pe Unai în echipa PRO TV. Experienţa sa considerabilă în televiziune şi streaming, precum şi expertiza acumulată pe pieţele europene vor aduce un plus echipei noastre. Sunt convins că perspectiva sa, experienţa în dezvoltarea unor strategii de conţinut relevante pentru public şi înţelegerea unui peisaj media aflat într-o continuă schimbare vor contribui la consolidarea poziţiei PRO TV şi VOYO şi la dezvoltarea proiectelor noastre viitoare”, spune Christian Anting, CEO PRO TV.