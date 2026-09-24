Fostul ministru al Sănătății și actualul deputat PSD, Alexandru Rogobete, lansează un atac dur la adresa partidelor PNL și USR, acuzându-le că au transformat discuțiile pentru viitorul Guvern într-o simplă împărțire de portofolii. Social-democratul solicită prezentarea urgentă a unui program cu măsuri clare, bugete stabilite și termene precise de aplicare.

Potrivit parlamentarului PSD, din momentul în care Siegfried Mureșan a fost desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru, atenția liderilor PNL și USR s-a mutat exclusiv pe repartizarea scaunelor din Guvern, lăsând deoparte marile priorități ale țării.

„De când Siegfried Mureșan a fost desemnat candidat pentru funcția de premier, ce vedem dinspre PNL și USR? Dispute despre ministere. Negocieri despre portofolii. Cine ia ce funcție. Cine controlează ce minister. Atât?”, a transmis fostul ministru al Sănătății, pe Facebook.

Alexandru Rogobete susține că documentul prezentat până în prezent de coaliție reprezintă doar o colecție de intenții bune și formulări teoretice, fără un plan de acțiune bine structurat pentru sectorul economic sau pentru domeniul sănătății.

„Economia are nevoie de măsuri. Investițiile au nevoie de predictibilitate. Sănătatea are nevoie de finanțare. România are nevoie de un plan clar de relansare. Am citit ceea ce a fost prezentat drept program de guvernare. Sunt intenții. Dar România nu mai are nevoie de încă o colecție de formulări frumoase. Unde sunt măsurile concrete? Unde sunt termenele? Unde sunt bugetele? Unde este calendarul? Ce faceți în primele 100 de zile”, a mai spus deputatul PSD.

Deputatul PSD atrage atenția că discursul pro-european trebuie susținut prin acțiuni administrative eficiente și prin proiecte reale, cerând partidelor din coaliție să arate ce măsuri au în vedere pentru fiecare portofoliu revendicat.

„Responsabilitatea nu se proclamă la televizor. Se demonstrează prin decizii. Iar europenismul nu ține loc de program de guvernare. A fi pro-european înseamnă și administrație serioasă, investiții, instituții funcționale și respect pentru cetățeni”, a transmis Rogobete.

Social-democratul a subliniat că procesul de constituire a Guvernului nu trebuie să fie perceput de cetățeni drept o bătălie pentru resurse și putere.

„PNL și USR trebuie să explice oamenilor nu doar cine primește ministerele, ci mai ales ce vor face cu ele. România nu are nevoie de încă un spectacol despre funcții. Are nevoie de guvernare”.

Procesul politic privind închegarea noii formule guvernamentale se află în plină desfășurare. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a avut marți consultări cu grupurile parlamentare ale PNL și USR pentru a le prezenta liniile directoare ale programului de guvernare, iar miercuri s-a întâlnit cu reprezentanții UDMR pentru continuarea discuțiilor.